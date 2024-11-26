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Yaptırdığı DNA testi anneannesinin katil olduğunu ortaya çıkardı! Ünlü davada sır perdesi 27 sene sonra aralandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.11.2024 10:06
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Sosyal medya uygulaması Tiktok'ta makyaj yaparken kendi hikayesini anlatan kadın kısa sürede viral oldu. Kadının videoda anlattıkları kullanıcıları şaşkına çevirdi. Soy DNA'sı yaptıran kadın bir süre sonra polis tarafından arandığını ve genlerinin 30 sene önce tuvalette ölü bulunan bir bebeğin geniyle benzer olduğunu öğrendiğini aktardı. Video kısa sürede 16,5 milyon izlendi. İşte o çarpıcı olayın devamı...

Yaptırdığı DNA testi anneannesinin katil olduğunu ortaya çıkardı! Ünlü davada sır perdesi 27 sene sonra aralandı

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Jenna Rose isimli bir TikTok kullanıcısı kadının videosunda aktardığı bilgiler sosyal medyayı salladı. Videoya başladığında büyükannesini 14-15 yaşına kadar hiç tanımadığını hatta adını bile bilmediğini dile getiren kadın bir de kasabalarında oldukça popüler olan 'Bebek Garnet' davasından bahsetti.

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Bu davanın detaylarında, 26 Haziran 1997'de Garnet Gölü Kamp Alanı'ndaki bir tuvaletin borusunda bebek cesedi bulunduğu, otopsi sonucundan elde edilen bilgilere göre bebeğin 36-42 haftalık bir kız olduğu belirlendi yer aldı. Ancak bebeğin ölüm nedeni tespit edilemedi ve olay cinayet olarak kayıtlara geçti. 1997'deki sınırlı teknoloji nedeniyle bebeğin kimliği ve ailesi tespit edilemedi.

2017'de Michigan Eyalet Polisi, "genetik soy izleme" teknolojisini kullanarak davayı yeniden açtı, ancak bebeğin DNA'sı arşivlerde eşleşme sağlamadı. Ta ki...

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DNA'SI 27 SENE ÖNCE ÖLEN BEBEKLE BENZER ÇIKTI

Hikayesini anlatmaya devam eden kadın, bir gün arkadaşıyla Soy DNA testi yaptırdığını ve bunun eğlenceli olabileceğini düşündüğünü dile getirdi. Ancak bu deneyim tahmin ettiği kadar eğlenceli olmadı. Genç kadın, DNA testi sonuçlarını aldıktan bir yıl sonra Michigan'da bir polis memurundan bir telefon aldığını ekledi. Polis, telefonda genç kadına DNA'sının uzun süre önce yaşanan 'Bebek Garnet' cinayeti davasındaki sonuçlarla benzerlik gösterdiğini bu yüzde davanın tekrardan açıldığını aktardı.

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DOLANDIRICI SANDI

Daha sonrasında polis, kadının DNA'sını Chicago'da bulunan Illinois eyaletinde dünya çapında bir veritabanıyla eşleştirmek istediğini söyledi. Duyduklarına inanamayan kadın arayanın bir dolandırıcı olduğunu düşündü ve telefonu kapattı. Bir hafta sonra annesini ziyarete giden kadın, kuzenin evine polislerin geldiğini ve polisin söylediklerinin doğru olduğunu aktardı. Bunun üzerine genç kadın, polisi geri arayarak DNA'sının veri tabanına işlenmesini kabul etti.

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ANNESİNDEN DE DNA ALINDI

Alınan DNA örnekleri sonucunda genç kadının genetiğinin cinayet davasında uzak bir gen taşıdığını ortaya çıkardı. Bu sefer polisler, annesinin DNA'sı istendi. Annenin DNA örnekleri de veritabanına işlendiğinde gerçekler ortaya çıktı.

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Bu sonuçlar, o dönemde Wyoming'de yaşayan Nancy Gerwatowski'ye ulaşılmasına yol açtı. Bu kadın tam olarak hikayeyi anlatan genç kadının anneannesi! Michigan savcılık ofisi, Nancy'e yapılan ek DNA testlerinin, Baby Garnet'in annesi olduğunu doğruladığını belirtti. Bunun üzerine Nancy, 'Bebek Garnet' cinayetinde tam 27 yıl sonra baş şüpheli olarak tutuklandı.

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KATİL ANNEANNE HASİPTE

Soruşturmada 60 yaşındaki Nancy Ann Gerwatowski, cinayet, taksirle adam öldürme ve bir kişinin ölümünü gizlemekle suçlandı. Soruşturmacılar, Gerwatowski'nin kendilerine çocuğun annesi olduğunu doğruladığını söyledi.

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Yetkililer, Gerwatowski'nin yeni doğan bebeği Newberry'deki evinde tek başına doğurduğunu düşünüyor. Bebek Garnet tahminlere göre boğulma nedeniyle öldü ve Gerwatowski 911'i arasaydı ölümü tıbbi müdahale ile önlenebilirdi. Gerwatowski daha sonra iddiaya göre yeni doğan bebeğin cesedini şehirden 20 milden fazla uzaktaki Hudson'daki kamp alanındaki bir tuvalete sakladı.

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Mayıs 2024'te bir yargıç Gerwatowski'nin cinayet suçlamasıyla yargılanacağına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet tiktok bebek abd
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