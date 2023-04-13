Kürtaj sayısı ile gündeme gelmişti! Yeşilçam'ın sarışın güzeli Lale Belkıs son haliyle şaşırttı

Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez kötü karakterlerinden biri olan Lale Belkıs unutulmaz isimler arasında yer alıyor. Pek çok Yeşilçam klasiğinde rol alan Belkıs oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapmıştı. En son 2014 yılında izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Lale Belkıs’ın son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

1938 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncunun gerçek adı Belkıs Otağ'dır. Lale Belkıs adını kullanan ünlü isim Olgunlaşma Enstitüsü mezunu.

1953 yılında mankenlik yapmaya başlayan Lale Belkıs, 1960 yılında tiyatroya merhaba dedi. 1965 yılında rol aldığı Bitmeyen Korku filmiyle ekrana adım attı. Sonrasında sayısız yapımda rol aldı.

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren usta isim, 2014 yılında Altındağlı dizisinde rol aldı.

10 kere kürtaj yaptırdığı iddia edilen Lale Belkıs, seneler sonra yaptığı açıklamada asla anne olmak istemediğini ve sanılanın aksine 4 kere kürtaj yaptırdığını söyledi.





