EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Yaralı eş anlamlısı nedir? Yaralının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yaralı eş anlamlısı nedir? Yaralının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.11.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralı sözcüğü sadece fiziki olarak değil ruhsal olarak da anlamı bulunan bir kelimedir. Bu sebeple yaralı sözcüğü yerine kullanılabilecek alternatif kelimeler bulunur. Yaralı sözcüğünün eş anlamlıları da hem fiziki olarak hem de soyut manalarında kullanılabilen kelimelerdir. Türkçe zengin bir kelime içeriğine sahip olduğundan dolayı birçok sözcüğün alternatifi olan eş anlamlısı bulunur. Eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Peki, yaralının eş anlamlısı nedir?

Yaralı eş anlamlısı nedir? Yaralının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan kelimelerden biri olan yaralı sözcüğü yaralanmış kişi ya da hayvanlar için kullanılabilen bir kelimedir. "Yara-" fiilinden türeyen yaralı sözcüğü Türkçe kökenli bir kelimedir. Yaralamak fiilinden türeyen ve Türkçenin eski dönemlerinden beri kullanılan yaralı kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu şekilde anlamlandırılır:

  • Vücudunda herhangi bir yara bulunana ya da yaralanmış olan.
  • Dertli, kırgın, üzüntülü olan. (mecaz)
Mücadele eş anlamlısı nedir? Mücadele eş anlamlısı nedir?

Yaralı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yaralı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yazılış ve okunuş bakımından yaralıdan farklıdır. Anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı kelimelerin en bilinen özelliği yazılış ve okunuş bakımından farklı olsa da aynı anlama gelmeleridir. Yaralının eş anlamlısı olan sözcük konuşma dilinde ve yazılı metinlerde yaralı gelebilecek her yerde kullanılabilir. Kullanılan eş anlamlı kelimeler cümlenin anlamını değişmez ya da bozmaz.

Bir hasar veya darbe sonucunda kişilerde oluşan durumu ifade eden yaralı kelimesinin eş anlamı olan kelime de cümle içinde aynı anlamda kullanılır. Yaralı eş anlamlısı kelime:

  • Mecruh
Plak eş anlamlısı nedir? Plak eş anlamlısı nedir?

Yaralının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yaralı sözcüğü yerine kullanılabilen eş anlamlısı mecruh kelimesidir. Eş anlamlı kelimeler ile ilgili örnek cümleler konuyu daha anlaşılır kılar. Yaralının eş anlamlısı ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Mecruhlara moral olabilmek için şarkı yazıyordu.
  • Orada tek başına oturan mecruh adama içim gitmişti.
  • Mecruhları deve üzerine sıralamış, insanlığa aykırı bir şekilde taşıyorlardı.
  • Antrenmanda öyle bir düşmüştü ki tehlikeli bir durumda mecruhtu.
Lider eş anlamlısı nedir? Lider eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, başladı mı? KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, başladı mı?
Tane eş anlamlısı nedir? Tane eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi belli oldu mu?

YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi belli oldu mu?

Yanıt eş anlamlısı nedir?

Yanıt eş anlamlısı nedir?

Merakla bekleniyordu! Sonuçları açıklandı

Merakla bekleniyordu! Sonuçları açıklandı

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.