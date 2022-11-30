Yaralı eş anlamlısı nedir? Yaralının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan kelimelerden biri olan yaralı sözcüğü yaralanmış kişi ya da hayvanlar için kullanılabilen bir kelimedir. "Yara-" fiilinden türeyen yaralı sözcüğü Türkçe kökenli bir kelimedir. Yaralamak fiilinden türeyen ve Türkçenin eski dönemlerinden beri kullanılan yaralı kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu şekilde anlamlandırılır:

Vücudunda herhangi bir yara bulunana ya da yaralanmış olan.

Dertli, kırgın, üzüntülü olan. (mecaz)

Yaralı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yaralı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yazılış ve okunuş bakımından yaralıdan farklıdır. Anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı kelimelerin en bilinen özelliği yazılış ve okunuş bakımından farklı olsa da aynı anlama gelmeleridir. Yaralının eş anlamlısı olan sözcük konuşma dilinde ve yazılı metinlerde yaralı gelebilecek her yerde kullanılabilir. Kullanılan eş anlamlı kelimeler cümlenin anlamını değişmez ya da bozmaz.

Bir hasar veya darbe sonucunda kişilerde oluşan durumu ifade eden yaralı kelimesinin eş anlamı olan kelime de cümle içinde aynı anlamda kullanılır. Yaralı eş anlamlısı kelime:

Mecruh

Yaralının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yaralı sözcüğü yerine kullanılabilen eş anlamlısı mecruh kelimesidir. Eş anlamlı kelimeler ile ilgili örnek cümleler konuyu daha anlaşılır kılar. Yaralının eş anlamlısı ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: