EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. İleri zıt anlamlısı nedir? İlerinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İleri zıt anlamlısı nedir? İlerinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.01.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Varlıkları tasvir etmek için kendimizi ifade etmek için kullandığımız kelimelerin bazılarının zıt anlamlıları ve çoğunluğunun eş anlamlıları vardır. Eş anlamlı kadar çok olmasa da zıt anlamlısı da olan birçok kelime de vardır. İleri kelimesi de zıt anlamlısı olan bir kelimedir. Peki, günlük hayatta herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer manasında kullandığımız ileri kelimesinin karşıt anlamlısı nedir?

İleri zıt anlamlısı nedir? İlerinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türk dili, çok eski zamanlara dayanan binlerce yıllık bir dildir. Her türlü uygarlıkla etkileşimde bulunup onlara kelimeler ve ifadeler kazandırıp onlardan da aynı şekilde sözcükler ve ifadeler almıştır. Bu zaman dilimi içinde bir dilin yaşayabileceği her şeyi yaşamıştır denilebilir. Türkçenin çok zengin bir dil olduğunu, diğer dillerden çokça sözcükler alıp onlara birçok sözcük kazandırarak kanıtladığını söyleyebiliriz. Dilimizde de kimi kelimeler saf Türkçeye dayanırken kimi kelimeler yabancı uygarlıklardan alınmıştır. İleri sözcüğü kökü eski Türk dillerine dayanan bir sözcüktür. Bilinene göre kelimenin ilk hâli ilgerü şeklindedir. İl kelimesine +gArU yön ekinin eklenmesiyle ilgerü halini almış daha sonra evrilerek günümüzde ileri halini almıştır. İleri sözcüğünün anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • (İsim) Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer
  • (İsim) Bir şeyin ulaşılacak yönü
  • (İsim) Henüz gelmemiş zaman
  • (Sıfat) Önde bulunan
  • (Sıfat) Doğrusundan daha çok gösteren saat
  • (Sıfat) Benzerlerini geride bırakmış
  • (Zarf) Öne doğru
  • (Ünlem) "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında kullanılan bir seslenme sözü
  • (İsim, Spor) Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön

Bunlarla birlikte ileri kelimesinin de içinde geçtiği ‘’ileri gelen’’, ‘’ileri uç’’, ‘’ileri görüş’’, ‘’ileri vites’’ gibi birleşik kelimelerimiz de mevcuttur.

Doğal zıt anlamlısı nedir? Doğal zıt anlamlısı nedir?

İleri kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Günlük yaşamımızda yolda giderken, yön tayin ederken bir spor müsabakası sunarken veya zaman olarak kullandığımız ileri kelimesinin onunla birlikte sıkça kullanılan bir de zıt anlamlısı vardır. İlerinin zıt anlamlısı olan kelime kelime, ilerinin "Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer" anlamı doğrultusunda karşıttır. İleri zıt anlamlısı olan kelime:

  • Geri

İleri kelimesinin zıt anlamı olan geri kelimesinin de kökeni de ileri kelimesinde olduğu gibi Eski Türkçeye dayanır. Eski Türkçe ke sözcüğünün +rU son ekini almasıyla türetilmiştir. Eski Türk dilinde kerü olan sözcüğümüzü günümüzde geri olarak kullanıyoruz.

Teklik zıt anlamlısı nedir? Teklik zıt anlamlısı nedir?

İlerinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

İleri kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük geri kelimesidir. İlerinin zıt anlamlısı ile örnek cümleler:

  • Bir ileri bir geri, olduğun yerde sayıyorsun hiçbir gelişme yok.
  • Savunmadan ileri çıkan Mustafa kafa vuruşuyla beraberliği sağlayan golü attı.
  • Ayakları onu nedensizce geri doğru götürse de kalbi ve mantığı hâlâ ilerideydi.
Aşırı zıt anlamlısı nedir? Aşırı zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evcil zıt anlamlısı nedir?Evcil zıt anlamlısı nedir?
Uslu eş anlamlısı nedir? Uslu eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
zıt anlamlar zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler zıt anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖL kayıtları ne zaman bitecek, hangi tarihte? İşte MEB 2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri...

AÖL kayıtları ne zaman bitecek, hangi tarihte? İşte MEB 2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri...

AUZEF sınav giriş belgeleri nereden alınır?

AUZEF sınav giriş belgeleri nereden alınır?

2023 bursluluk sınavı ne zaman? Sınav ücretleri ne kadar?

2023 bursluluk sınavı ne zaman? Sınav ücretleri ne kadar?

e-YDS 2023 başvuruları başladı! İşte başvuru ekranı...

e-YDS 2023 başvuruları başladı! İşte başvuru ekranı...

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.