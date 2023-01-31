İleri zıt anlamlısı nedir? İlerinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türk dili, çok eski zamanlara dayanan binlerce yıllık bir dildir. Her türlü uygarlıkla etkileşimde bulunup onlara kelimeler ve ifadeler kazandırıp onlardan da aynı şekilde sözcükler ve ifadeler almıştır. Bu zaman dilimi içinde bir dilin yaşayabileceği her şeyi yaşamıştır denilebilir. Türkçenin çok zengin bir dil olduğunu, diğer dillerden çokça sözcükler alıp onlara birçok sözcük kazandırarak kanıtladığını söyleyebiliriz. Dilimizde de kimi kelimeler saf Türkçeye dayanırken kimi kelimeler yabancı uygarlıklardan alınmıştır. İleri sözcüğü kökü eski Türk dillerine dayanan bir sözcüktür. Bilinene göre kelimenin ilk hâli ilgerü şeklindedir. İl kelimesine +gArU yön ekinin eklenmesiyle ilgerü halini almış daha sonra evrilerek günümüzde ileri halini almıştır. İleri sözcüğünün anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

(İsim) Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer

(İsim) Bir şeyin ulaşılacak yönü

(İsim) Henüz gelmemiş zaman

(Sıfat) Önde bulunan

(Sıfat) Doğrusundan daha çok gösteren saat

(Sıfat) Benzerlerini geride bırakmış

(Zarf) Öne doğru

(Ünlem) "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında kullanılan bir seslenme sözü

(İsim, Spor) Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön

Bunlarla birlikte ileri kelimesinin de içinde geçtiği ‘’ileri gelen’’, ‘’ileri uç’’, ‘’ileri görüş’’, ‘’ileri vites’’ gibi birleşik kelimelerimiz de mevcuttur.

İleri kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Günlük yaşamımızda yolda giderken, yön tayin ederken bir spor müsabakası sunarken veya zaman olarak kullandığımız ileri kelimesinin onunla birlikte sıkça kullanılan bir de zıt anlamlısı vardır. İlerinin zıt anlamlısı olan kelime kelime, ilerinin "Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer" anlamı doğrultusunda karşıttır. İleri zıt anlamlısı olan kelime:

Geri

İleri kelimesinin zıt anlamı olan geri kelimesinin de kökeni de ileri kelimesinde olduğu gibi Eski Türkçeye dayanır. Eski Türkçe ke sözcüğünün +rU son ekini almasıyla türetilmiştir. Eski Türk dilinde kerü olan sözcüğümüzü günümüzde geri olarak kullanıyoruz.

İlerinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

İleri kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük geri kelimesidir. İlerinin zıt anlamlısı ile örnek cümleler: