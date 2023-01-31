İçeri zıt anlamlısı nedir? İçerinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe, geçmişi milattan önceye kadar dayanan kadim bir dildir. Hâliyle birçok dönem konuşulmuş günümüzde de konuşulmaya devam etmektedir. Kadim bir dil olduğundan dolayı sözcük zenginliği bakımından en zengin dillerden birisidir. Zıt anlamlı ve eş anlamlı sözcükler de bu zenginliği oluşturan unsurlardandır. Kimi zamanlar diller başka dillerin etkisi altına girip onlardan doğrudan kelime alabilir. Bu oldukça doğal bir durumdur. Türkçemizde kullandığımız bazı kelimeler dış kültürlerden etkileşim sonucu dilimize giren kelimelerken bazı kelimeler doğrudan öz Türkçe sözcüklerdir. İçeri kelimesi de öz Türkçe bir sözcüktür. İç sözcüğüne eklenen yön ekiyle birlikte içeri hâlini almıştır. İç kelimesi önce +gArU ekini alarak içgerü olmuş, günümüzde de içeri hâline gelmiştir. İçeri sözcüğü genel olarak iç, yan bölüm anlamında kullanılır. Bunun yanında şu anlamları da mevcuttur:

(İsim) İç yan, iç bölüm.

(İsim) İç, iç yüzey.

(Sıfat) İç yüzeyde, iç bölümde olan.

(Zarf) İç yana, iç yana doğru.

(İsim) mecaz Gönül, yürek.

(İsim, Mecaz) Hapishane.

Bunlarla birlikte içeri kelimesinin de içinde geçtiği ‘’İçeriye dalmak’’, ‘’İçeriye düşmek’’, ‘’İçeriden evlenmek’’ gibi sözcük grupları mevcuttur.

İçeri kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

İçeri kelimesi günlük anlamda kullanırken genellikle bir yapıya girildiğinde kullanılır. Bazen de mecaz anlamda kullanılır. Cümle içinde kullanılırken hem isim hem sıfat hem de zarf olarak kullanılabilirler. İçeri kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük de mevcuttur. İçerinin zıt anlamlısı olan kelime de içerinin tam zıddını ifade eder ve isim görevinde kullanılır. İçeri zıt anlamlısı kelime:

Dışarı

İçerinin zıt anlamı olan dışarı sözcüğü de öz Türkçe bir sözcüktür. Eski Türkçede taş sözcüğüne gelen +gArU ekiyle yön bildiren bir sözcük haline gelmiştir. Günümüzde de dışarı olarak kullanılır.

İçerinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

İçeri ve dışarı kelimeleriyle ilgili örnek cümleler ve kullanımlar: