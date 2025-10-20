Mynet Trend

Yardım karşılığı cinsel istismar! Ankara'daki 'hayır' mağazası için iğrenç iddialar

Ankara'da 2014 yılında kurulan Umur Hayır Mağazası iğrenç iddialarla gündem oldu. Mağazanın gönüllü çalışanlarından Sadettin Karagöz'ün yardım karşılığında yardıma muhtaç kadınları taciz ettiği belirlendi. Suriye 3 kadın yaşadıklarını tek tek anlattı. Olayların başrolündeki Karagöz ise iddiaları reddetti.

Ufuk Dağ

BBC Türkçe’nin bir yıl süren araştırmasına göre, “mültecilerin dedesi” olarak tanınan Sadettin Karagöz’ün, başkentteki çaresiz Suriyeli kadınlara yönelik taciz ve istismar iddialarının merkezinde olduğu öne sürüldü.

Yardım karşılığı cinsel istismar! Ankara daki hayır mağazası için iğrenç iddialar 1


(Sadettin Karagöz)

YARDIMA MUHTAÇ KADINLARA TACİZ

Altındağ’da 2014 yılında kurulan Umut Hayır Mağazası’nda gönüllü yardım çalışmaları yürüten Karagöz’ün, yardıma muhtaç kadınlara yardım bahanesiyle cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

KORKTULAR

Sözcü'de yer alan haberde üç kadın, Karagöz’ün yardım dağıttığı sırada kendilerine dokunduğunu ve cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu anlattı. Kadınlar, korktukları için uzun süre şikâyetçi olamadıklarını belirtti.

Yardım karşılığı cinsel istismar! Ankara daki hayır mağazası için iğrenç iddialar 2


(Suriyeli Batoul)

3 KADINDAN TACİZ SUÇLAMASI

Savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Medina, Nada ve Batoul, yardım almak için gittikleri dükkânda Karagöz’ün kendilerini taciz ettiğini iddia etti.

"HALA ONU RÜYALARIMDA GÖRÜYORUM"

Medina, “Bağırmasaydım bana tecavüz etmeye çalışacaktı” derken, Nada “Yalnız kalmamı istedi, gelmezsem yardım etmeyeceğini söyledi” ifadelerini kullandı. Medina, yaşadıklarından sonra başka bir şehre taşındı ve “Hâlâ onu rüyalarımda görüyorum. Ölmek istedim ama çocuklarım için hayatta kaldım” dedi. Batoul ise yardım paketini almak için döndüğünde Karagöz’ün kendisine dokunduğunu ve tepki gösterince dükkândan ayrıldığını anlattı.

Yardım karşılığı cinsel istismar! Ankara daki hayır mağazası için iğrenç iddialar 3


(Suriyeli Nada)

'CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEM MÜMKÜN DEĞİL'

Emekli bir banka çalışanı olan Sadettin Karagöz, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Karagöz, mağazasında bugüne kadar 37 binden fazla kişiye yardım ettiğini belirterek, “Biz sadece iyilik yaptık, birkaç kişinin iftirasıyla yıkılmayız” dedi.

Cinsel ilişkiye giremeyeceğini öne süren Karagöz, sağlık raporlarını da basınla paylaştı. Ancak uzmanlar, bu raporun iddiaları çürütmeye yetmeyeceğini ifade ediyor.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST

Karagöz hakkında daha önce de benzer şikâyetler yapıldığı, polisin 2019 ve 2025 yıllarında kendisini sorguladığı belirtildi. Ancak her iki dosyada da delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

2025’te yardım mağazasına yapılan polis baskınında dükkan mühürlendi, Karagöz yeniden sorgulandı. Mağdurlar, polise gitmekten çekindiklerini, sınır dışı edilme korkusu yaşadıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü yetkilileri de iddiaları ciddiye aldıklarını, ancak mağdurların güvenlik endişesi nedeniyle şikâyetçi olamadığını bildirdi.

MAĞAZANIN ADI DEĞİŞTİ

Karagöz, bu yıl mağazasının adını Bir Evim Aşevi Derneği olarak değiştirdi ve resmî dernek statüsü için başvuruda bulundu.

