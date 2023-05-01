Yaren Alaca göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! “Bu profile artık yaz geldi”

Sevilen isimlerden biri olan ve sosyal medya fenomenliğinden sonra şarkıcılığa soyunan Yaren Alaca, iddialı pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Yaren Alaca bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

19 yaşındaki ünlü fenomen iddialı pozlarına "Bu profile artık yaz geldii" notunu düştü.

Ünlü ismin fotoğrafına takipçileri "Bebeğim Barbi", "Senden güzeli yok bu dünyada", "Güzelliğin şaka mı", "Yaz geldi kuşlar cıvıl cıvıl" yorumunu yaptı.

Aslen Yugoslav göçmeni olan Alaca'nın Instagram hesabında 1,3 milyon takipçisi bulunuyor.





