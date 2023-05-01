MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yaren Alaca göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! “Bu profile artık yaz geldi”

Yaren Alaca göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! “Bu profile artık yaz geldi”

01.05.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Yaren Alaca, göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı. Tiktok'ta çektiği videolar ile ün kazanan TikTok’un yanı sıra Instagram ve YouTube hesaplarını da aktif olarak kullanan Alaca’nın sütyen giymeden verdiği pozlarına yorum yağdı.

Yaren Alaca göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! “Bu profile artık yaz geldi”

Sevilen isimlerden biri olan ve sosyal medya fenomenliğinden sonra şarkıcılığa soyunan Yaren Alaca, iddialı pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Yaren Alaca bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

yaren-alaca-göğüs-dekolteli-poz

19 yaşındaki ünlü fenomen iddialı pozlarına "Bu profile artık yaz geldii" notunu düştü.

yaren-alacak-dekolte

Ünlü ismin fotoğrafına takipçileri "Bebeğim Barbi", "Senden güzeli yok bu dünyada", "Güzelliğin şaka mı", "Yaz geldi kuşlar cıvıl cıvıl" yorumunu yaptı.

yaren-alaca-dekolteli-poz

Aslen Yugoslav göçmeni olan Alaca'nın Instagram hesabında 1,3 milyon takipçisi bulunuyor.

yaren

yaren1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllar sonra gelen itiraf şoke etti! ''Beni vurmaya geldiler''Yıllar sonra gelen itiraf şoke etti! ''Beni vurmaya geldiler''
İddialı poz! Görenler "Altına bir şey giymeyi unutmuş" dediİddialı poz! Görenler "Altına bir şey giymeyi unutmuş" dedi
Yangın, İbrahim Tatlıses'in evinden mi başladı? Ünlü türkücü iddialara yanıt verdi Yangın, İbrahim Tatlıses'in evinden mi başladı? Ünlü türkücü iddialara yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
yaren alaca sosyal medya yaşında

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz faturasına indirim kararı Resmi Gazete’de: Bir yılda tam 1.800 TL

Doğal gaz faturasına indirim kararı Resmi Gazete’de: Bir yılda tam 1.800 TL

Erdoğan canlı yayında duyurmuştu: DEAŞ'ın sözde lideri orada kapana kısılmış!

Erdoğan canlı yayında duyurmuştu: DEAŞ'ın sözde lideri orada kapana kısılmış!

'Çok büyük düşüş var' diyerek açıkladı! "2. turda 6-7 puan önünde"

'Çok büyük düşüş var' diyerek açıkladı! "2. turda 6-7 puan önünde"

TÜBİTAK'ta görevli Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

TÜBİTAK'ta görevli Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Tahsil edilen faturalar iade edilecek

Tahsil edilen faturalar iade edilecek

Resmi açıklama geldi! Beşiktaş UEFA'ya gidiyor...

Resmi açıklama geldi! Beşiktaş UEFA'ya gidiyor...

İlginizi Çekebilir

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.