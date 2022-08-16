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Yargı 2. sezon ne zaman? Yargı 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?

16.08.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı; Uğur Polat ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta oyuncuları kadrosunda barındıran son dönemin popüler yapımının fanları internette araştırma yapmaya başladı. Birçok kişi arama motorlarında "Yargı 2. sezon ne zaman?", "Yargı 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

Yargı 2. sezon ne zaman? Yargı 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?

Yargı dizisinin 2. sezon tarihi merak konusu oldu. İlk bölümü ile 19 Eylül 2021 tarihinde izleyici karşısına çıkan dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor. Sema Ergenekon'un yazdığı dizi aksiyon, dram, psikolojik gerilim, polisiye ve hukuk türünde. Peki Yargı 2. sezon ne zaman? Yargı 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde...

YARGI 2. SEZON NE ZAMAN?

Yargı dizisinin 2. sezonunun ilk bölümü 18 Eylül Pazar akşamı yayınlanacak.

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YARGI'NIN SAVCISI KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Kaan Urgancıoğlu; 8 Mayıs 1981 doğumludur. İzmir’de doğup büyüyen Urgancıoğlu, annesi tarafından Arap ve Arnavut kökenli olup baba tarafından Tire’lidir. Başarılı bir eğitim hayatı olan Urgancıoğlu; ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji’nde tamamlamıştır. Sonrasında Özel İzmir Türk Koleji’nde lise eğitimi almıştır. Lisans eğitimi için İstanbul’a taşınmıştır. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası bölümünü bitirmiştir. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde ise yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra oyunculuk eğitimi almaya devam etmek için Ameraka’ya yerleşmiştir. New York’ta yer alan Stella Adler Studio of Acting kurumunda oyunculuk eğitiminde tecrübe kazanmıştır. Burada Çetin Sarıkartal ile tanışmış ve oyunculuk eğitimi için ilk adımlarını atmaya başlamıştır. Kampüsistan ve Karaoğlan isimli dizilerde rol alarak oyunculuk kariyerine başlamıştır. Sonrasında Avrupa Yakası, Ah Polis Olsam, Limon Ağacı, Canım Ailem, Leyla ile Mecnun gibi dizilerde de başarılı performans göstermiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisi
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