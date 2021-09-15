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Yargı dizisi ne zaman başlayacak? Yargı dizisi oyuncuları kimdir?

15.09.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni dizi "Yargı"nın seyircilerle ne zaman ve hangi kanalda buluşacağı belli oldu. Dizinin başrolünde Kırmızı Oda dizisinde "Nazlı" rolünü canlandıran Pınar Deniz, ve Kara Sevda'nın "Emir"i, Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu "Yargı" dizisinde avukatların rekabete dayalı hikayesi konu alınacak.

Yargı dizisi ne zaman başlayacak? Yargı dizisi oyuncuları kimdir?

Geçtiğimiz yayın döneminde final yapan dizilerin yerini, eylül ayının gelmesiyle yeni diziler aldı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı "Yargı" dizisi kısa zaman sonra Kanal D ekranlarında yerini alacak. Yargı dizisi Sema Erkenekon ve Eylem Canpolat tarafından kaleme alınıyor. İşte detaylar...

Yargı dizisi ne zaman başlayacak? Yargı dizisi oyuncuları kimdir?

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni yayın döneminin gelmesiyle "Yargı" dizisi de ekranlarda yerini alacak. Yargı dizisinin başrolü Pınar Deniz "Ceylin Erguvan"ı , Kaan Urgancıoğlu ise "Ilgaz Kaya"yı canlandıracak. Dizinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak gibi oyuncular yer alıyor.

Aksiyon, dram türündeki "Yargı" dizisi 19 Eylül 2021 Pazar akşamı Kanal D ekranlarında 20.00'da yayın yolcuğuna başlayacak. Dizinin müzikleri, birçok popüler dizinin müziklerini de besteleyen ünlü müzisyen Toygar Işıklı tarafından bestelendi. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde olduğu "Yargı" dizisi İstanbul'da geçiyor.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Pınar Deniz /Ceylin Erguvan
  • Kaan Urgancıoğlu/ Ilgaz Kaya
  • Alp Korkmaz /Yamaç Çelebi
  • Hüseyin Avni /Danyal Metin Kaya
  • Uğur Polat
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Zeyno Eracar/ Gül Erguvan
  • Ali Seçkiner Alıcı
  • Başak Gümülcinelioğlu
  • Uğur Aslan
  • Pınar Çağla Gençtürk
  • Onur Özaydın
  • Ece Yüksel
  • Özlem Çakar
  • Arda Anarat
  • Onur Durmaz
  • Zeynep Atılgan
  • Beren Nur Karadiş
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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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