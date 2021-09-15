Yargı dizisi ne zaman başlayacak? Yargı dizisi oyuncuları kimdir?

Geçtiğimiz yayın döneminde final yapan dizilerin yerini, eylül ayının gelmesiyle yeni diziler aldı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı "Yargı" dizisi kısa zaman sonra Kanal D ekranlarında yerini alacak. Yargı dizisi Sema Erkenekon ve Eylem Canpolat tarafından kaleme alınıyor. İşte detaylar...

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni yayın döneminin gelmesiyle "Yargı" dizisi de ekranlarda yerini alacak. Yargı dizisinin başrolü Pınar Deniz "Ceylin Erguvan"ı , Kaan Urgancıoğlu ise "Ilgaz Kaya"yı canlandıracak. Dizinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak gibi oyuncular yer alıyor.

Aksiyon, dram türündeki "Yargı" dizisi 19 Eylül 2021 Pazar akşamı Kanal D ekranlarında 20.00'da yayın yolcuğuna başlayacak. Dizinin müzikleri, birçok popüler dizinin müziklerini de besteleyen ünlü müzisyen Toygar Işıklı tarafından bestelendi. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde olduğu "Yargı" dizisi İstanbul'da geçiyor.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?