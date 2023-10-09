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Yargı dizisine sürpriz transfer! Usta oyuncu kadroda

09.10.2023 16:10 | Son Güncelleme:
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Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisi her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Üçüncü sezonu da ilgiyle takip edilen dizinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oluyor.

Yargı dizisi her bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi yeni sezonda da reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Sema Ergenekon’un kalme aldığı, Ali Bilgin’in başarılı rejisi ve oyuncuların güçlü performansları ile çok konuşulan Yargı dizisinin dün akşam ekrana gelen bölümü Total’de 5,61 reyting, AB’de 6,17 reyting ve ABC1’de ise 6,68 reytingle birinci sıraya yerleşti.

Arif Pişkin 1

Seyirciyi ters köşe sahneleriyle bilmece çözmeye yönelten dizide; Ilgaz ve Ceylin’in kızları Mercan’ın aranma süreci tansiyonu iyice yükseltti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye yeni bir isim daha dahil olacak.

Arif Pişkin 2

Usta aktör Arif Pişkin, fenonen dizinin kadrosuna iş insanı Kadir Adarlı rolüyle dahil olacak. 68. bölümde ekibe katılacak olan Arif Pişkin’in dizinin yeni kötü adamı olacağı konuşulanlar arasında.

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