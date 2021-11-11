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Yargı dizisinin Avukat Ceylin’i Pınar Deniz’den büyük başarı

11.11.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde canlandırdığı Avukat Ceylin karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, yeni bir başarıya imza attı.

Yargı dizisinin Avukat Ceylin’i Pınar Deniz’den büyük başarı

Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle adını duyuran Pınar Deniz, şu sıralar televizyonun çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı ile gündemden düşmüyor. Kız kardeşi cinayete kurban giden bir Avukatı canlandıran Pınar Deniz’e dizide Kaan Urgancıoğlu eşlik ediyor.

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İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Üst üste başarılı projelerde ve iyi roller ile öne çıkan Pınar Deniz, Yargı dizisi sayesinde ise kariyerinin zirvesine çıktı. Bu durum dünya çapında oyuncu arşivini tutan IMDB’nin listelerinde Pınar Deniz’in Türkiye’de ilk kez birinci sıraya yükselmesini sağladı.

Pınar Deniz, dünya listesinde ise 11 milyonu aşkın isim arasından 220. olarak büyük bir gurur yaşattı.

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Oyuncu, bu yükselişiyle dünya sıralamasında ilk 250 isim arasına girmeyi başaran 12. Türk oyuncu olarak göz doldurdu.

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Pınar Deniz Yargı dizisi
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