Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’in nereli olduğuna inanamayacaksınız!

Vatanım Sensin dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan Pınar Deniz, 2016 yılından beri son 5 yıldır fazlasıyla popüler işlerde yer alarak kendini her zaman ön planda tutmayı başardı. En son Netflix dizisi Aşk 101’de oynaması, ona Yargı dizisinin kapılarını açtı.

PINAR DENİZ NERELİ?

Ekran yolculuğu başarıyla devam eden Pınar Deniz hakkında sadece oyunculuğu ile değil güzelliğiyle de ilgili fazlasıyla haber çıktı. Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda aslen Mardinli olduğunu söyleyen Deniz, hayranlarını çok şaşırttı.

Röportajda memleketine ve kökenine dair şu konuşan Deniz, “Lübnan’dan gelmişiz. Arap kökenliyim. Mardinliyim aslında ama Lübnan’dan göçmüşüz. Küçükken Türkçe bilmiyordum hiç. Hatta anne ‘mama’ demekti. İlkokul birinci sınıftayken biz beşinci katta oturuyorduk. Ben bağırmaya utanıyordum. O yüzden beşinci kata çıkıp anneme ne söyleyeceksem söylüyordum. Ben şu tekrar Arapça öğrenmek istiyorum. Unuttum. Annem babam konuşuyor.” dedi.



