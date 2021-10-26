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Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’in nereli olduğuna inanamayacaksınız!

26.10.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021’e oyunculuğuyla damga vuran Pınar Deniz, Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin rolüyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Renkli gözleri, beyaz teni ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Pınar Deniz’in aslen nereli olduğunu biliyor muydunuz?

Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’in nereli olduğuna inanamayacaksınız!

Vatanım Sensin dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan Pınar Deniz, 2016 yılından beri son 5 yıldır fazlasıyla popüler işlerde yer alarak kendini her zaman ön planda tutmayı başardı. En son Netflix dizisi Aşk 101’de oynaması, ona Yargı dizisinin kapılarını açtı.

Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’in nereli olduğuna inanamayacaksınız!

PINAR DENİZ NERELİ?

Ekran yolculuğu başarıyla devam eden Pınar Deniz hakkında sadece oyunculuğu ile değil güzelliğiyle de ilgili fazlasıyla haber çıktı. Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda aslen Mardinli olduğunu söyleyen Deniz, hayranlarını çok şaşırttı.

Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’in nereli olduğuna inanamayacaksınız!

Röportajda memleketine ve kökenine dair şu konuşan Deniz, “Lübnan’dan gelmişiz. Arap kökenliyim. Mardinliyim aslında ama Lübnan’dan göçmüşüz. Küçükken Türkçe bilmiyordum hiç. Hatta anne ‘mama’ demekti. İlkokul birinci sınıftayken biz beşinci katta oturuyorduk. Ben bağırmaya utanıyordum. O yüzden beşinci kata çıkıp anneme ne söyleyeceksem söylüyordum. Ben şu tekrar Arapça öğrenmek istiyorum. Unuttum. Annem babam konuşuyor.” dedi.

Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’in nereli olduğuna inanamayacaksınız!

Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’in nereli olduğuna inanamayacaksınız!

Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’in nereli olduğuna inanamayacaksınız!

Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’in nereli olduğuna inanamayacaksınız!

Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’in nereli olduğuna inanamayacaksınız!

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Pınar Deniz Yargı dizisi
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