Yargı dizisinin savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında ve nerelidir?

Mehmet Yılmaz Ak, bilindiği gibi şimdilerde her hafta yeni bölümü iple çekilen Yargı dizisinde rol almaktadır. Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisinin sevilen karakteri savcı Pars karakterine hayat vermektedir. Dizinin hatrı sayılır bir hayran kitlesi var. Yargı dizisinin savcısı Pars'ı yani Mehmet Yılmaz Ak'ın özel hayatı ve saha önce hangi yapımlarda rol aldığı da merak edilen konular arasında yer alıyor.
Mehmet Yılmaz Ak, 8 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mehmet Yılmaz Ak, Türk oyuncu ve oyun yazarıdır. Oyuncu Ak, eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Birçok özel tiyatro da görev yapan Mehmet Yılmaz Ak, Beşinci Basamak adlı oyununu 2008 yılında yazarak ve Mitos Boyut yayınlarından misyon ödülü aldı. Birçok tiyatro projelerinde yer almasının dışında ilk TV oyunculuk deneyimi Ben de Özledim dizisiyle yaşamıştır.
Ben de Özledim
İçerde
Dudullu Postası
Çukur
Kurşun
Halka
Hakan: Muhafız
Ya İstiklal Ya Ölüm
Ramo
Fatma
Yargı
2015- Nekro
2015- Kırık Kalpler Bankası
2017- Anons
2017- Buğday
2019- Peri Ağzı Olmayan Kız
Yargı dizisinin savcı Pars'ı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, Miss Turkey tescilli Nazlı Çetin ile sevgilidir.
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