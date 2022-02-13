MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yargı dizisinin savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında ve nerelidir?

Yargı dizisinin savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında ve nerelidir?

13.02.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Yılmaz Ak, Kanal D'nin sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisinin savcı Pars'ı. Mehmet Yılmaz Ak, pek çok başarılı yapımda rol almıştır. Ak, Yargı dizisindeki savcı Pars, performansı ile şu sıralarda en çok konuşulan oyunculardan biri haline geldi. Mehmet Yılmaz Ak, hakkında merak edilenleri haberimizde yer verdik.

Yargı dizisinin savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında ve nerelidir?

Mehmet Yılmaz Ak, bilindiği gibi şimdilerde her hafta yeni bölümü iple çekilen Yargı dizisinde rol almaktadır. Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisinin sevilen karakteri savcı Pars karakterine hayat vermektedir. Dizinin hatrı sayılır bir hayran kitlesi var. Yargı dizisinin savcısı Pars'ı yani Mehmet Yılmaz Ak'ın özel hayatı ve saha önce hangi yapımlarda rol aldığı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

Mehmet Yılmaz Ak, 8 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mehmet Yılmaz Ak, Türk oyuncu ve oyun yazarıdır. Oyuncu Ak, eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Birçok özel tiyatro da görev yapan Mehmet Yılmaz Ak, Beşinci Basamak adlı oyununu 2008 yılında yazarak ve Mitos Boyut yayınlarından misyon ödülü aldı. Birçok tiyatro projelerinde yer almasının dışında ilk TV oyunculuk deneyimi Ben de Özledim dizisiyle yaşamıştır.

MEHMET YILMAZ AK DİZİLERİ

Ben de Özledim
İçerde
Dudullu Postası
Çukur
Kurşun
Halka
Hakan: Muhafız
Ya İstiklal Ya Ölüm
Ramo
Fatma
Yargı

MEHMET YILMAZ AK FİLMLERİ

2015- Nekro
2015- Kırık Kalpler Bankası
2017- Anons
2017- Buğday
2019- Peri Ağzı Olmayan Kız

MEHMET YILMAZ AK EVLİ Mİ?

Yargı dizisinin savcı Pars'ı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, Miss Turkey tescilli Nazlı Çetin ile sevgilidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesini paylaştı! "Ablanız gibi"Annesini paylaştı! "Ablanız gibi"
Öpüşme ayrılık getirdi! Alişan yorumu olay olduÖpüşme ayrılık getirdi! Alişan yorumu olay oldu
Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."
Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SGK son dakika duyurdu! Yeni proje 7 ilde başlıyor! 3 bin 984 lira…

SGK son dakika duyurdu! Yeni proje 7 ilde başlıyor! 3 bin 984 lira…

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Oğlu gözlerinin önünde öldürülmüştü! Bir kez daha yıkıldı

Oğlu gözlerinin önünde öldürülmüştü! Bir kez daha yıkıldı

Duyanlar şaşırıyor ama... Düğününü 4 kez iptal etti!

Duyanlar şaşırıyor ama... Düğününü 4 kez iptal etti!

Galatasaray Kayserispor maçında ortalığı karıştıran hareket!

Galatasaray Kayserispor maçında ortalığı karıştıran hareket!

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

İlginizi Çekebilir

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Yazışmalarına gelen yorum kızdırdı! "Mal..."

Yazışmalarına gelen yorum kızdırdı! "Mal..."

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.