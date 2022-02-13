Yargı dizisinin savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında ve nerelidir?

Mehmet Yılmaz Ak, bilindiği gibi şimdilerde her hafta yeni bölümü iple çekilen Yargı dizisinde rol almaktadır. Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisinin sevilen karakteri savcı Pars karakterine hayat vermektedir. Dizinin hatrı sayılır bir hayran kitlesi var. Yargı dizisinin savcısı Pars'ı yani Mehmet Yılmaz Ak'ın özel hayatı ve saha önce hangi yapımlarda rol aldığı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

Mehmet Yılmaz Ak, 8 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mehmet Yılmaz Ak, Türk oyuncu ve oyun yazarıdır. Oyuncu Ak, eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Birçok özel tiyatro da görev yapan Mehmet Yılmaz Ak, Beşinci Basamak adlı oyununu 2008 yılında yazarak ve Mitos Boyut yayınlarından misyon ödülü aldı. Birçok tiyatro projelerinde yer almasının dışında ilk TV oyunculuk deneyimi Ben de Özledim dizisiyle yaşamıştır.

MEHMET YILMAZ AK DİZİLERİ

Ben de Özledim

İçerde

Dudullu Postası

Çukur

Kurşun

Halka

Hakan: Muhafız

Ya İstiklal Ya Ölüm

Ramo

Fatma

Yargı

MEHMET YILMAZ AK FİLMLERİ

2015- Nekro

2015- Kırık Kalpler Bankası

2017- Anons

2017- Buğday

2019- Peri Ağzı Olmayan Kız

MEHMET YILMAZ AK EVLİ Mİ?

Yargı dizisinin savcı Pars'ı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, Miss Turkey tescilli Nazlı Çetin ile sevgilidir.



