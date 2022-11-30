Yardım eş anlamlısı nedir? Yardımın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük yaşamda sıkça kullanılan kelimelerden biri olan yardım, bir işin tamamlanması sırasında aracı ve destek anlamlarına da gelir. Kelime yardımlaşmak olarak ve yardım etmek, yardım istemek şekillerinde fiil olarak da kullanılır. Yardım kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir ve "yarayışlı olmak, yardım etmek" anlamına gelen "yarıt-" fillerinden türetilmiştir. Yardım sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre şu şekilde anlamlandırılır:

Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma

Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri

Etki

Bağış, iane

İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı

Yardım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kelime bakımından zengin bir dile sahip olan dilimizde pek çok kelimenin aynı anlamı taşıyan eş anlamlısı bulunur. Yardım kelimesi de onlardan biridir. Yardımın eş anlamlısı olan sözcükler yardım ile aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir. Bu sözcükler cümle içinde yardım yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamında bir değişim yaşanmaz. Yardım sözcüğü maddi ve manevi destek olarak cümle içinde bu anlamlarda kullanılır. Yardım kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de yazılış ve okunuş bakımından farklı olsa da cümlede aynı anlama gelir. Yardım eş anlamlısı kelimeler:

Bağış

Destek

Etki

Himmet

İane

Katkı

Medet

Muavenet

Saye

Yardımın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yardım kelimesi ile aynı anlama gelen birden fazla kelime vardır. Yardımın eş anlamlıları olan kelimelerin her biri yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklı olsa da cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir. Yardım eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: