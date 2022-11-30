Yardım eş anlamlısı nedir? Yardımın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük yaşamda sıkça kullanılan kelimelerden biri olan yardım, bir işin tamamlanması sırasında aracı ve destek anlamlarına da gelir. Kelime yardımlaşmak olarak ve yardım etmek, yardım istemek şekillerinde fiil olarak da kullanılır. Yardım kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir ve "yarayışlı olmak, yardım etmek" anlamına gelen "yarıt-" fillerinden türetilmiştir. Yardım sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre şu şekilde anlamlandırılır:
Kelime bakımından zengin bir dile sahip olan dilimizde pek çok kelimenin aynı anlamı taşıyan eş anlamlısı bulunur. Yardım kelimesi de onlardan biridir. Yardımın eş anlamlısı olan sözcükler yardım ile aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir. Bu sözcükler cümle içinde yardım yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamında bir değişim yaşanmaz. Yardım sözcüğü maddi ve manevi destek olarak cümle içinde bu anlamlarda kullanılır. Yardım kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de yazılış ve okunuş bakımından farklı olsa da cümlede aynı anlama gelir. Yardım eş anlamlısı kelimeler:
Yardım kelimesi ile aynı anlama gelen birden fazla kelime vardır. Yardımın eş anlamlıları olan kelimelerin her biri yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklı olsa da cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir. Yardım eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: