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Yardım eş anlamlısı nedir? Yardımın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.11.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yardım sözcüğü genellikle ihtiyaç sahibi ve düşkünlere el uzatmak anlamlarında kullanılır. Yardım sadece maddi bir destek bir görülse de manevi olarak da algılanan bir kelime olmalıdır. Yardım ile aynı anlama gelen eş anlamlılar da aynı şekilde hem maddi hem de manevi destek anlamlarında kullanılan kelimelerdir. Bu kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı olsa da birbirleri yerine kullanılabilir. Peki, yardım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Yardım eş anlamlısı nedir? Yardımın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük yaşamda sıkça kullanılan kelimelerden biri olan yardım, bir işin tamamlanması sırasında aracı ve destek anlamlarına da gelir. Kelime yardımlaşmak olarak ve yardım etmek, yardım istemek şekillerinde fiil olarak da kullanılır. Yardım kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir ve "yarayışlı olmak, yardım etmek" anlamına gelen "yarıt-" fillerinden türetilmiştir. Yardım sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre şu şekilde anlamlandırılır:

  • Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma
  • Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri
  • Etki
  • Bağış, iane
  • İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı
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Yardım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kelime bakımından zengin bir dile sahip olan dilimizde pek çok kelimenin aynı anlamı taşıyan eş anlamlısı bulunur. Yardım kelimesi de onlardan biridir. Yardımın eş anlamlısı olan sözcükler yardım ile aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir. Bu sözcükler cümle içinde yardım yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamında bir değişim yaşanmaz. Yardım sözcüğü maddi ve manevi destek olarak cümle içinde bu anlamlarda kullanılır. Yardım kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de yazılış ve okunuş bakımından farklı olsa da cümlede aynı anlama gelir. Yardım eş anlamlısı kelimeler:

  • Bağış
  • Destek
  • Etki
  • Himmet
  • İane
  • Katkı
  • Medet
  • Muavenet
  • Saye
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Yardımın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yardım kelimesi ile aynı anlama gelen birden fazla kelime vardır. Yardımın eş anlamlıları olan kelimelerin her biri yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklı olsa da cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir. Yardım eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Okuyan öğrencilere himmet etmek onlar için eğitim hayatlarında bir kolaylık anlamına gelir.
  • Okul ihtiyaçlarının daha rahat karşılanabilmesi için öğretmen hepimize katkıda bulunmuştu.
  • Afrika’da su kuyusu açtırmak için hepimiz bir miktar bağışta bulunduk.
  • Bu ekonomi şartlarında hemen herkesin maddi olarak desteğe ihtiyacı var.
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