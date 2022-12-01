Ufak eş anlamlısı nedir? Ufağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ufak kelimesinin kökeni, Eski Türkçedeki ‘‘uv-’’ fiiline dayanır. Türkiye Türkçesindeki son hâli, ufalmak kelimesinden türeyerek meydana gelmiştir. Boyutları gerekenden küçük olan şeyler için kullanılan bu kelimenin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

sıfat Boyutları normalden küçük

sıfat Yaşça daha küçük olan

sıfat Makam, derece bakımından geri olan

sıfat Kısa bir süre

sıfat, mecaz Önemsiz, çok az

Ufak kelimesi çeşitli deyimlerde ya da birleşik kelimelerde de kullanılır. Ufak kelimesini içeren cümlelere örnek verecek olursak:

İnternetten satın aldığı ürünün ufaklığı karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Bu kadar ufak çocukların böyle bir işin altından kalkmaları neredeyse imkânsız.

Ufak da olsa bir memuriyet makamı elde edebilmek için varını yoğunu ortaya koyarak çalışıyor.

Ufak bir aradan sonra maçın ikinci yarısı başladı.

Dedem, geçirdiği ufak operasyondan sonra eski sağlığına kavuştu.

Ufak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler

Dilimizde aynı anlamı taşıyan birçok kelime vardır. Bu kelimeler için eş anlamlı veya anlamdaş ifadeleri kullanılır. Bir kelimenin eş anlamlısı olan kelime, farklı bir kökene sahip olabilir. Ufak eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Ufağın eş anlamlısı olan kelime:

Küçük

Ufak kelimesinin eş anlamı olan kelimelerden olan ‘‘küçük’’ Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçede ‘‘kiçig’’ olarak geçen bu sözcük zamanla değişim ve dönüşüm göstererek günümüzdeki halini almıştır. Boyutları olması gerekenden veya benzerlerinden daha ufak olan şeyler için kullanılır. Ufağın eş anlamlısı olmasının yanında mikro, niceliği az olan, bayağı, değersiz, önemsiz gibi anlamlara da gelmektedir.

Ufağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ufak eş anlamlısı olan kelimeyle çeşitli cümleler kurulabilir. Ufak kelimesinin eş anlamı olan küçük kelimesiyle ilgili örnek cümleler: