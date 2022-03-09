Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den ayrılık sonrası itiraf! "Acısız bitiyor"

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, bir süredir meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi. Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı geçtiğimiz ay sessiz sedasız ayrıldılar.

Şu sıralar Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, biten ilişkisinin ardından sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz haftalarda Yiğit Kirazcı'dan ayrılan Pınar Deniz, özel hayatı hakkında konuştu.

"BENİM KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM YOK"

Aşk hayatıyla alakalı konuşan oyuncu, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." dedi.



