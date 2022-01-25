Yargı'nın Ceylin'i ve Ilgaz'ı öpüştü! Sosyal medya yıkıldı

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde olduğu Yargı son bölüm zirveye oturdu. Ceylin’in cinayet gecesine dair detayları hatırlamaya başlaması dengeleri değiştirirken Seda ve Laçin’de şüpheliler arasına girdi. Neva ile Cüneyt’in sıra dışı hal ve hareketlerinin dikkat çektiği bölümde Seda’nın Neva’nın da şüpheli olabileceğine dair iddiaları Pars’ı yepyeni bir şokla daha karşı karşıya bıraktı. Cinayet mahallinde bulunan eldiven polisleri katilin kim olabileceğine dair bir adım daha yaklaştırırken Merdan’ın Zafer’in cinayetinin üstüne kapatmak için yaptığı hamle Erguvan Ailesi’ni bir süreliğine rahatlatacak gibi gözüktü. Ancak iki aile arasındaki uçurumun giderek büyüyeceğine dair de ipuçları verdi.

YARGI ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Dizinin son bölümünde bu detaylar kadar Ilgaz ve Ceylin'ın öpüşmesi konuşuldu. Dizinin ekrana gelen 17’inci bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre; AB kategorisinde 11.27 reyting yüzde 25.37 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 10.58 reyting yüzde 21.14 izlenme payı alarak pazar gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Dizinin bu bölümüne ise Ilgaz ve Ceylin’in öpüşmesi damga vururken bu anlar sosyal medyanın da gündemini değiştirdi. Ilgaz ve Ceylin’in öpüşmesi sosyal medyada defalarca paylaşıldı ve "Haftalardır beklediğimiz öpüşme" yorumları yapıldı.



