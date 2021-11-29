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Yargı'nın Engin'i kimdir? Onur Durmaz kaç yaşında ve nereli?

29.11.2021 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Eylül 2021'den beri ekranlara gelen Yargı dizisi büyük çıkış yakaladı. İlgi çekici konusu ve birbirinden yetenekli oyuncularıyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi ilgiyle takip ediliyor. Dizide Engin rolüne hayat veren Onur Duymaz'ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte Onur Duymaz'ın hayatı...

Yargı'nın Engin'i kimdir? Onur Durmaz kaç yaşında ve nereli?

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisinde 'Engin Tilmen' karakterine hayat veriyor. Yargı dizisinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından kaleme alınıyor. Dizide Engin, Ceylin'in (Pınar Deniz) en yakın arkadaşıdır. İşte merak edilenler...

Yargı'nın Engin'i kimdir? Onur Durmaz kaç yaşında ve nereli?

YARGI ENGİN KİMDİR?

Avukat Engin, Ceylin'in en yakın arkadaşıdır. Güçlü ve zengin bir avukat olan babası Yekta’nın itirazlarına rağmen sınıf arkadaşı olan Ceylin’inle birlikte çalışır. Ceylin ve Engin ikilisi zor zamanlarda birbirlerinin yanında oldular. Engin, Yekta ile önemli ölçüde sorunları olan bir karakter.

ONUR DURMAZ KİMDİR?

Haziran 1990 Kocaeli doğumlu Onur Duymaz 31 yaşındadır. Vienna Konservatorium mezunu olan Durmaz oyuncu ve tiyatrocu kimliğinin yanı sıra cast direktörü ve yönetmen yardımcısı görevlerinde de bulundu. Kaçın Kurası ve Bir Baba Hindu filminin yönetmen yardımcılığını yaptı. Hadi İnşallah ve Niyazi Dört Nala isimli sinema filmlerinin ise cast direktörlüğünü üstlendi. Onur Durmaz Instgaram'da, 'onurdurmazm' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Yargı dizisi
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