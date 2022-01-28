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Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan ''Bu bir itiraftır'' deyip her şeyi anlattı! Kelimeler boğazına düğümlendi

28.01.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Eren Komiser' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Uğur Aslan, Armağan Çağlayan'a bilinmeyenlerini anlattı.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan ''Bu bir itiraftır'' deyip her şeyi anlattı! Kelimeler boğazına düğümlendi

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Uğur Aslan, Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı.

''FARKINA VARILMAMIŞ OLMAK ÜZÜCÜ''

Uzun yıllardır oyunculuk yapmasına rağmen tanınırlığının yeni yeni artması hakkında konuşan Uğur Aslan, bugüne kadar sektörde yaşadığı bazı sıkıntıları anlatarak sitem etti. İşte Uğur Aslan'ın o sözleri...

Bunu bir itiraf olarak anlatayım. Çok da küsen, darılan bir yapım yoktur. Ben kendimi oyunculuk mesleğinde hep donatmaya çalıştım. Mesela bir oyuncu, enstrüman çalabilmeli, at binebilmeli, spor anlamında aktif olabilmeli. Ben ney de üflüyorum, keman da çalıyorum, geleneksel savaş sanatlarıyla da ilgileniyorum. Ortaya koyduğunuz çaba sonuç da bulsun istiyorsunuz haklı olarak. Ama sektörün yaptığı ısrar, sizin kenarda bekletilmenize sebep oluyor. Farkına varılmamış olmak ve sahip olduğun değerlerin yok sayılması üzücü...

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan ''Bu bir itiraftır'' deyip her şeyi anlattı!

'ŞARKILAR BİZİ SÖYLER' İTİRAFI

Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın sunumuyla gerçekleşen Şarkılar Bizi Söyler programında gösterdiği sahne performansıyla büyük ses getiren Uğur Aslan, yıllardır çabaladığı halde, bir televizyon programında keşfedildiğini belirterek ''Popüler bir içeriğin içinde kendime bir alan buldum ama orada yaptığım her şey, biriktirdiğimin bir sonucuydu. Ama izleyici, 'Bir dakika ya! Adam şarkı söyleyebiliyor, oyunculuğu da iyi' diyor ve gün sonunda, sana hakkını teslim ediyor. Bunu 50 yaşında yapıyor ama çok da önemli değil. Keşke o çaba ve gayreti gösteren insanlar, çok daha çabuk karşılık bulabilse.'' ifadelerini kullandı.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan ''Bu bir itiraftır'' deyip her şeyi anlattı!

GÜMÜŞ DİZİSİ HAKKINDA KONUŞTU

Uğur Aslan, Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitirdikten sonra başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden'in paylaştığı Gümüş dizisiyle ekran macerasına başladı. Gümüş dizisinin senaryosunu, eşi Sema Ergenekon'un henüz öğrencilik yıllarında yazdığını anlatan Aslan, ''Sema, 'Bunu yazıyoruz ama bunu herhangi bir kanal kabul eder mi acaba?' demişti. Ben de 'Sen yaz bakalım. Belki The Washington Post'a haber olur' demiştim ve gerçekten de haber olmuştu. Çünkü, Gümüş dizisi yurt dışına satılan ilk Türk dizisiydi'' ifadelerini kullandı.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan ''Bu bir itiraftır'' deyip her şeyi anlattı!

''SENARİSTİN KOCASI OLDUĞUM İÇİN...''

Şimdilerde yer aldığı Yargı dizisi hakkında da konuşan Aslan, ''Sette senaristin kocası olduğum için dedikodu yapamıyorlar'' diyerek gülme krizine girdi. Aslan, sözlerine şu cümlelerle devam etti:

Oyuncular, sette senariste laf geçirmeyi çok severler. Geçen gün, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve yönetmenimiz Ali Bilgin, senaryo hakkında bir şey konuşuyorlardı. Ben de kafam dalgın bir şekilde yanlarında duruyordum. Ali Bilgin döndü ve ''Ya şimdi senin yanında da bunları konuşuyoruz ama...'' dedi. Ben de ''Merak etme, ben çok iyi sır tutarım'' dedim.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan ''Bu bir itiraftır'' deyip her şeyi anlattı!

KELİMELER BOĞAZINA DÜĞÜMLENDİ

Çocukluğuna dair bilinmeyenlerini anlatan Uğur Aslan, Hatay'da Amik Ovası'nda bulunan bir çiftlikte büyüdüğünü ve babasının çiftlik çalışanı olduğunu dile getirdi. Uzun yıllar yatılı bir okulda kaldığını anlatan Aslan, konu babasına geldiğinde duygulandı. Aslan, ''Babam okumamı çok istiyordu ancak ovada okul yoktu. Böyle olunca birbirimize hasret faturası kesmek zorunda kaldık. 7 yaşımdan 15 yaşıma kadar yatılı okulda okudum. Babacığım ve anacığımla hep böyle bir hasret yolculuğu yapmak zorunda kaldık.'' ifadelerini kullandı. Anne ve babasının çok iyi insanlar olduklarını ve şu anda hayatta olmadıklarını belirten ünlü oyuncu, yalnızca ''baba'' kelimesiyle bile hüzünlendiğini söyleyerek, sözlerine devam etmekte zorlandığını belirtti.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan ''Bu bir itiraftır'' deyip her şeyi anlattı!

Senarist Sema Ergenekon ile evli olan Uğur Aslan, aynı zamanda 3 çocuk babası...

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan ''Bu bir itiraftır'' deyip her şeyi anlattı!

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan ''Bu bir itiraftır'' deyip her şeyi anlattı!


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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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