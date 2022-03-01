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'Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'dan sevindiren hareket

01.03.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Uğur Aslan ‘ Oyuncaksız Çocuk Kalmasın’ projesi kapsamında köy çocuklarına oyuncak dağıtarak bu soğuk havalarda yürekleri ısıttı.

'Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'dan sevindiren hareket

Çocukların Muhsin Abisi (Muhsin Şaşmaz) proje dahilinde son günlerin popüler ismi Uğur Arslan ile birlikte Bursalı minik çocukları sevindirdi. 1000 köydeki çocuklara oyuncak dağıtmak isteyen Muhsin Abi, Bursa Panayır köyündeki minik çocuklara Aslan ile birlikte oyuncak dağıtarak kış aylarında çocukların içini ısıttı.

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Şimdiye kadar 400 köye ulaşan proje bağış olarak sadece oyuncak kabul ediyor. Bu anlamlı projeye destek olmak isteyen ünlü oyuncu köydeki çocuklara kendi elleriyle tek tek oyuncak dağıttı.

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Projeyle ilgili paylaşımları sosyal medya hesaplarından yaparak sürekli destek olan Uğur Aslan, her köye kendi imkanlarınca oyuncak göndermeyi ihmal etmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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