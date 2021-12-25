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Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski mesleği bakın neymiş! Duyan şaştı kaldı

25.12.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisi, her pazar seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide canlandırdığı 'Ilgaz' karakteriyle takdir toplayan yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun hayatı hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski mesleği bakın neymiş! Duyan şaştı kaldı

İzmirli oyuncu Kaan Urgancıoğlu, 2002 yılından beri çeşitli dizi ve filmlerde rol alıyor. Henüz öğrencilik yıllarında şöhret basamaklarını tırmanan yakışıklı oyuncunun eski mesleği şaşırttı.

1981 yılında Aydın'da dünyaya gelen Kaan Urgancıoğlu, İzmir Özel Türk Koleji ve Özel İzmir Amerikan Koleji'nde eğitim aldı.

ÖNCEKİ MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ

Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Kaan Urgancıoğlu, ekonomiye duyduğu ilgi nedeniyle Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünü okudu.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu gerçek mesleğiyle şaşkına çevirdi!

Bir süre ekonomi alanında faaliyetlerde bulunan Urgancıoğlu, öğrenciliği devam ederken, oyunculuk teklifi aldı.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu gerçek mesleğiyle şaşkına çevirdi!

2002 yılında Karaoğlan dizisinde başrolde yer alan Urgancıoğlu, sonrasında Kampüsistan dizisinde oynadı.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu gerçek mesleğiyle şaşkına çevirdi!

Avrupa Yakası'na konuk oyuncu olarak dahil olan yakışıklı oyuncu; Yeniden Çalıkuşu, Sessiz Gece, Seni Çok Özledim, Canım Ailem, Düriye'nin Güğümleri, Düşman Kardeşler, Filinta ve Kara Sevda başta olmak üzere birçok yapımda rol aldı.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu gerçek mesleğiyle şaşkına çevirdi!

Kara Sevda dizisinde hayat verdiği 'Emir Kozcuoğlu' karakteriyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülen Urgancıoğlu, şimdilerde Yargı dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu gerçek mesleğiyle şaşkına çevirdi!

Urgancıoğlu, dizide Aşk 101'deki partneri Pınar Deniz ile birlikte rol alıyor.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu gerçek mesleğiyle şaşkına çevirdi!


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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisi
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