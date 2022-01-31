Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sır gibi sakladığı aşkı da oyuncu çıktı! Meğer Kiralık Aşk'ın yıldızıymış

Aşk 101 ve Yargı dizileriyle büyük bir çıkış yakalayan Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi Zeynep Oymak'ın oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

1981 yılında Aydın'da dünyaya gelen Kaan Urgancıoğlu, aslen İzmirlidir. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Urgancıoğlu, Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünü bitirdi.

Henüz öğrencilik yıllarında oyunculuk teklifi alan Urgancıoğlu, Kampüsistan ve Karaoğlan gibi dizilerde başrolde yer aldı.

New York'ta oyunculuk eğitimi alan Urgancıoğlu, Türkiye'ye döndükten sonr Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama alanında yüksek lisans yaptı. İlk Aşk, Kara Sevda ve Filinta gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, Aşk 101 ve Yargı dizisiyle büyük beğeni topladı.

Aşkını göz önünde yaşamamayı tercih eden Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisinin oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Urgancıoğlu'nun uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Oymak; Kiralık Aşk ve Söz gibi sevilen yapımlarda kamera karşısına geçti.

Sosyal medyada epey aktif olan Oymak, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Oymak, doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor.



