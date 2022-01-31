MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sır gibi sakladığı aşkı da oyuncu çıktı! Meğer Kiralık Aşk'ın yıldızıymış

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sır gibi sakladığı aşkı da oyuncu çıktı! Meğer Kiralık Aşk'ın yıldızıymış

31.01.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Ilgaz' karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor. Urgancıoğlu'nun magazin basınından uzak tuttuğu sevgilisi de oyuncu çıktı.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sır gibi sakladığı aşkı da oyuncu çıktı! Meğer Kiralık Aşk'ın yıldızıymış

Aşk 101 ve Yargı dizileriyle büyük bir çıkış yakalayan Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi Zeynep Oymak'ın oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

1981 yılında Aydın'da dünyaya gelen Kaan Urgancıoğlu, aslen İzmirlidir. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Urgancıoğlu, Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünü bitirdi.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sır gibi sakladığı aşkı da oyuncu çıktı! Meğer Kiralık Aşk'ın yıldızıymış

Henüz öğrencilik yıllarında oyunculuk teklifi alan Urgancıoğlu, Kampüsistan ve Karaoğlan gibi dizilerde başrolde yer aldı.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sır gibi sakladığı aşkı da oyuncu çıktı! Meğer Kiralık Aşk'ın yıldızıymış

New York'ta oyunculuk eğitimi alan Urgancıoğlu, Türkiye'ye döndükten sonr Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama alanında yüksek lisans yaptı. İlk Aşk, Kara Sevda ve Filinta gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, Aşk 101 ve Yargı dizisiyle büyük beğeni topladı.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sır gibi sakladığı aşkı da oyuncu çıktı! Meğer Kiralık Aşk'ın yıldızıymış

Aşkını göz önünde yaşamamayı tercih eden Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisinin oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sır gibi sakladığı aşkı da oyuncu çıktı! Meğer Kiralık Aşk'ın yıldızıymış

Urgancıoğlu'nun uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Oymak; Kiralık Aşk ve Söz gibi sevilen yapımlarda kamera karşısına geçti.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sır gibi sakladığı aşkı da oyuncu çıktı! Meğer Kiralık Aşk'ın yıldızıymış

Sosyal medyada epey aktif olan Oymak, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sır gibi sakladığı aşkı da oyuncu çıktı! Meğer Kiralık Aşk'ın yıldızıymış

Oymak, doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sır gibi sakladığı aşkı da oyuncu çıktı! Meğer Kiralık Aşk'ın yıldızıymış

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sır gibi sakladığı aşkı da oyuncu çıktı! Meğer Kiralık Aşk'ın yıldızıymış


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 kilo verdi! Transparan pantolon giydi13 kilo verdi! Transparan pantolon giydi
Yeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldiYeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldi
Korkutan anlar! Hastaneye kaldırıldıKorkutan anlar! Hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video

21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

Kuvvetli kar ve sağanak! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Kuvvetli kar ve sağanak! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Sahneye çıkan çocuk Kılıçdaroğlu için "hain" dedi, olay oldu

Sahneye çıkan çocuk Kılıçdaroğlu için "hain" dedi, olay oldu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

Karda bornozunun önünü açtı! Olay oldu

Karda bornozunun önünü açtı! Olay oldu

''Bu bir itiraftır'' deyip anlattı! Kelimeler boğazına düğümlendi

''Bu bir itiraftır'' deyip anlattı! Kelimeler boğazına düğümlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.