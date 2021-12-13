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  4. Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu güzel oyuncuyla pozunu paylaştı! ''Güldürüyor''

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu güzel oyuncuyla pozunu paylaştı! ''Güldürüyor''

13.12.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da hayat verdiği Savcı Ilgaz karakteriyle büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, dizideki partneri Pınar Deniz'le pozunu paylaşıp ''Güldürüyor'' notunu düştü.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu güzel oyuncuyla pozunu paylaştı! ''Güldürüyor''

Aşk 101'den sonra Yargı dizisinde bir araya gelen Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ikilisi, uyumlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Kaan Urgancıoğlu, rol arkadaşı Pınar Deniz ile pozunu Instagram hesabının Hikayeler kısmından takipçileriyle paylaştı.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu güzel oyuncuyla pozunu paylaştı! ''Güldürüyor''

1981 yılında İzmir'de dünyaya gelen Kaan Urgancıoğlu, üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındı.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu güzel oyuncuyla pozunu paylaştı! ''Güldürüyor''

Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünü bitiren oyuncu, henüz öğrenciyken Kara Oğlan ve Kampüsistan dizilerinde rol aldı.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu güzel oyuncuyla pozunu paylaştı! ''Güldürüyor''

Bir dönem yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Urgancıoğlu, döndüğünde Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama alanında yüksek lisans yaptı.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu güzel oyuncuyla pozunu paylaştı! ''Güldürüyor''

Leyla ile Mecnun, Düşman Kardeşler, Filinta, Kara Sevda, Düriye'nin Güğümleri gibi birçok yapımda kamera karşısına geçti.

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu güzel oyuncuyla pozunu paylaştı! ''Güldürüyor''

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu güzel oyuncuyla pozunu paylaştı! ''Güldürüyor''


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Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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