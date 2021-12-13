Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu güzel oyuncuyla pozunu paylaştı! ''Güldürüyor''

Aşk 101'den sonra Yargı dizisinde bir araya gelen Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ikilisi, uyumlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Kaan Urgancıoğlu, rol arkadaşı Pınar Deniz ile pozunu Instagram hesabının Hikayeler kısmından takipçileriyle paylaştı.

1981 yılında İzmir'de dünyaya gelen Kaan Urgancıoğlu, üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındı.

Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünü bitiren oyuncu, henüz öğrenciyken Kara Oğlan ve Kampüsistan dizilerinde rol aldı.

Bir dönem yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Urgancıoğlu, döndüğünde Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama alanında yüksek lisans yaptı.

Leyla ile Mecnun, Düşman Kardeşler, Filinta, Kara Sevda, Düriye'nin Güğümleri gibi birçok yapımda kamera karşısına geçti.



