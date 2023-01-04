Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın eski sevgilisi bakın kimmiş! 14 yaş küçük sevgilisi de ünlü çıktı

2 sezondur Kanal D ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Yargı dizisinde Savcı Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak büyük bir hayran kitlesine sahip. Oyunculuğu ile adından söz ettiren Mehmet Yılmaz Ak yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor.

Son dönemde özel hayatıyla da gündeme gelen Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak'ın eski sevgilisini duyunca çok şaşıracaksınız. Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi de ünlü çıktı. Mehmet Yılmaz Ak Türkiye tescilli güzeli Nazlı Çetin ile birliktelik yaşıyordu....

Ünlü çift, birliktelikleri boyunca sosyal medya hesaplarından sık sık fotoğraflarını da paylaşıyordu. Bir süre ilişkilerine devam eden çift, geçtiğimiz şubat ayında birlikte oldukları fotoğraflarını silerek sessiz sedasız yollarını ayırdı.

36 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile sosyal medyada büyük beğeni topluyordu.



