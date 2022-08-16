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'Yargı'nın yeni sezon tarihi belli oldu!

16.08.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın yeni sezon çıkış tarihi belli oldu. Yaz dönemi bitmeye yaklaşırken dizinin sevenleri 2. sezonu araştırmaya başladılar bile. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı'nın yeni sezonu 18 Eylül akşamı ekrana gelecek.

'Yargı'nın yeni sezon tarihi belli oldu!

Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin yeni sezon çekimleri 20 Ağustos Cumartesi günü başlıyor.

Dizi 2. sezon ilk bölümüyle 18 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yerini alacak.

YARGI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Yargı'da altı aylık bir zaman atlamasının gerçekleştiği bölümde Ceylin'in üstü başı kan içinde ve kanlı bir bıçakla eve gelmesinin ardından Eren öfkeyle Ceylin'in kapısını çaldı. Eren, Ceylin'i tutukladığını söyler, kelepçeyi taktığı gibi arabaya bindirir ve karakola götürür. Bu esnada Ceylin'in ne yaptığını izleyici anlayamaz.

Ancak daha sonra Eren, izleyicilerin merak ettiği o soruyu sorar. "Ilgaz Kaya'yı neden öldürdün?" bu esnada Ceylin, sadece Eren'in yüzüne bakar. Heyecanlı bir sezon finali yapan Yargı, arkasında pek çok soru bırakarak ekranlardan ayrıldı. Şimdi ise Yargı yeni sezon tarihi araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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