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Yargıtay'dan emsal karar! 'Çay ısmarlamıyorsun' deyip evi terk etmek boşanma sebebi

05.06.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendirdiği davada dikkat çeken bir karara imza attı. Yargıtay, ’Seni boşarım ulan, bana beş kuruşluk çay içirmiyorsun’ diyerek evi terk eden kadını kusurlu buldu. İşte Yargıtay'ın emsal nitelikte kararına konu olan boşanma davasının detayları!

Yargıtay'dan emsal karar! 'Çay ısmarlamıyorsun' deyip evi terk etmek boşanma sebebi

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift boşanmaya karar verdi. Mahkeme, evi terk eden kadını kusurlu buldu. Davalı kadının davacı erkeğe ’Seni boşarım ulan, bana beş kuruşluk çay içirmiyorsun’ dediği ve eşyalarını da alarak evi terk edip gittiği gerekçesiyle boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kusurlu olduğu vurgulandı.

Davacı kadın, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, kadının kusursuz olduğuna hükmetti. Bu karar davacı koca tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay'ın emsal nitelikteki kararında şöyle denildi:

"Bölge adliye mahkemesince yapılan istinaf incelemesinde, davacı erkeğin dava dilekçesinde kusur isnadında bulunmadığı, herhangi bir vakıaya ve tanık deliline de dayanmadığı belirtilmiştir. Davalı kadının davacı erkeğe ’Seni boşarım ulan, bana beş kuruşluk çay içirmiyorsun’ diyerek evi terk etmesi kusurlu davranıştır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

İHA

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