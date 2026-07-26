Yargıtay'dan emsal karar! TikTok fenomeni olmak istiyordu, boşanma sebebi oldu

Eşlerin karşılıklı olarak açtığı boşanma davasında Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Tarafların birbirlerine yönelttiği suçlamaları tek tek değerlendiren Yargıtay, eşlerin boşanmada eşit kusurlu olduğuna karar verdi.

KADINDAN ŞİDDET VE TEHDİT İDDİASI

Davacı kadın, eşinin kendisini aldattığını, evlendikten sonra bağımsız bir ev açmayarak ailesiyle yaşamaya zorladığını ileri sürdü. Hamileliği sırasında şiddet gördüğünü, bir odaya kilitlendiğini ve "Seni öldürürüm" sözleriyle tehdit edildiğini iddia etti.

KOCADAN 'TİKTOK FENOMENİ OLMAK İSTİYORDU' SAVUNMASI

Davalı ve karşı davacı koca ise eşinin iddialarını reddetti. Eşinin ailesinden kaçarak evlendiğini ve asıl amacının TikTok fenomeni olmak olduğunu öne süren koca, bu nedenle ev işleriyle ilgilenmediğini savundu. Ayrıca doğumun ardından bebeğini terk ettiğini ve çocuğuyla ilgilenmediğini iddia etti.

İLK MAHKEME TAZMİNATA HÜKMETMİŞTİ

İlk Derece Mahkemesi, kocanın eşini tehdit etmesi, aşağılaması ve yalnız bırakması nedeniyle ağır kusurlu olduğuna karar verdi. Kadının ise ev işlerini yapmaması ve bebeğiyle yeterince ilgilenmemesi nedeniyle az kusurlu olduğuna hükmedildi.

Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken kadın lehine toplam 60 bin lira maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakasına hükmetti. Bölge Adliye Mahkemesi ise tazminat miktarını 40 bin liraya indirerek kararı büyük ölçüde onadı.

YARGITAY: TARAFLAR EŞİT KUSURLU

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kusur değerlendirmesini hukuka aykırı buldu. Kararda, kocanın tehdit ve aşağılayıcı davranışları ile kadının ev işlerini ihmal etmesi ve bebeğini terk etmesine ilişkin tespitlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Yargıtay, tarafların boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Bu nedenle boşanmada tazminata hükmedilebilmesi için gerekli olan "daha az kusurlu olma" şartının oluşmadığını belirterek kadın lehine verilen maddi ve manevi tazminat kararlarını bozdu.