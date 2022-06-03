Yargıtay Kadir Şeker'e verilen cezayı bozmuştu! Şeker'in avukatından açıklama: Her ne kadar bunu istemesek de...

Yargıtay, geçtiğimiz günlerde verdiği kararla yerel mahkemenin Kadir Şeker'e verdiği cezayı yüksek bularak bozmuştu. Kadir Şeker'in tahliyesi ile ilgili olarak konuşan Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı olan Mustafa Aladağ, "Temyizde geçeceği süre, alacağı zaman, kesinleşme süresi dikkate alındığında Kadir'in hükümle birlikte tahliyesi daha kuvvetli bir ihtimal" dedi. Açıklamasının devamında Akdağ, "Diğer ihtimal de hükümle birlikte tutukluluk devamına karar da verebilir. Her ne kadar bunu istemesek de bu da bir ihtimal" diye konuştu.

12,5 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Olay, 5 Şubat 2020 akşamı Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Ardından suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Cumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karar itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Dosya Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY VERİLEN KARARI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker’e verilen cezayı yüksek bularak kararın bozulmasını istedi. Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı yerel mahkemeye gönderme kararı aldı. Kararda; Kadir Şeker'in, Ayşe Dırla'nın ağlama sesini duyup, yanlarına gittiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

''Birlikte yaşayan maktul Özgür Duran ve sevgilisi Ayşe Dırla’nın olay günü akşam saatlerinde tartıştıkları ve her ikisinin de ayrı ayrı birlikte yaşadıkları evden dışarı çıktıkları ancak maktulün bir süre sonra birlikte yaşadıkları ikametlerine geri döndüğü, Ayşe’nin ise Piri Reis parkında bulunan caddeye yakın bir kamelyaya giderek oturduğu ve maktule mesaj atarak gelip kendisini almasını istediği, alkollü olan maktulün yaşadığı ikametten çıkarak Ayşe’nin bulunduğu kamelyaya geldiği ve yüksek sesle küfrederek Ayşe’ye bağırdığı ve kamelyanın tahta direklerine tekme ve yumruk attığı, maktulün seslerinin akşam saati olması ve parkta kimsenin olmaması nedeniyle parkın çevresinde bulunan binalardan ve yoldan geçenler tarafından duyulduğu, oradan geçmekte olan sanık Kadir'in de maktulün, hakaretlerini ve Ayşe’nin ağlamasını duyarak maktulle Ayşe'nin bulundukları kamelyaya gittiği ve maktule 'Ne yapıyorsun?' dediği, maktulün sanığa karışmamasını söylediği ve Ayşe’yi kastederek 'eşim 'dediği ve sanığa küfrettiği; sanığın 'Eşiniz olduğunu nerden bileyim?' demesi üzerine Ayşe'nin sanık Kadir'e 'Ablam o benim eşim sen git' dediği, bunun üzerine sanık Kadir'in kamelyadan ayrılarak yürümeye başladığı, bu sırada maktulün sanığa küfür ve hakaret ettiği, kendisine yönelik hakaretlere dayanamayan sanığın kamelyadan yaklaşık 15-20 metre uzaklaştığı sırada, maktulün, küfrederek sanığın yanına koşarak geldiği, sanığın yüzüne birden fazla yumruk vurduğu, sanığa tekme atıp, sanığın boğazını eliyle sıktığı sanığın kendisine yönelik bu saldırıya karşı tekme atarak karşılık verdiği, maktul ve sanık arasında çıkan kavgada sanığın pantolonunun cebinde bulunan bıçağı sağ eline alarak salladığı ve bıçağın maktulün göğüs sol meme başının alt tarafından kalbine isabet ettiği, maktulün aldığı bıçak darbesi üzerine sırt üstü yere düştüğü, sanığın da maktulün yere düşmesi sırasında dengesini kaybederek yere düştüğü ve yerden kalkıp yürüyerek olay yerinden ayrıldığı, olayda; sanık Kadir'in eylemini, maktulden kaynaklanan ve olay yerinden uzaklaşmakta olan sanığı tehdit etmesi, hakaret etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması, boğazını sıkarak sanığı basit tıbbi müdahale ile yaralaması neticesinde gerçekleştirdiği anlaşıldı."

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, kararı bozma nedeni olarak da şunları açıkladı:

''Sanık Kadir'in eylemini, maktulden kaynaklanan ve olay yerinden uzaklaşmakta olan sanığı tehdit etmesi, hakaret etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması, boğazını sıkarak sanığı basit tıbbi müdahale ile yaralaması neticesinde gerçekleştirdiği' anlatıldı. Tahrik dolayısıyla 12 yıl ile 18 yıl arasında ceza verilmesi gerektiğini belirleyen 5237 sayılı TCK'nin 29. maddesi gereğince uygulama yapılırken haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınarak asgari düzeyde cezaya yakın bir ceza belirlenmesi yerine, yazılı şekilde 15 yıl hapis cezasına hükmedilmek suretiyle fazla ceza tayini, Bozmayı gerektirdiğinden, sanık müdafi ve Cumhuriyet savcısının temyiz taleplerinin kabulü ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/04/2021 tarih ve 2021/390 Esas, 2021/705 Karar sayılı kararının CMK'nın 302/2. maddesi gereğince isteme uygun olarak bozulmasına karar verildi."

KADİR ŞEKER'İN AVUKATI: HER NE KADAR BUNU İSTEMESEK DE...

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı olan Mustafa Aladağ, Şeker'in tahliyesi ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Yargıtay 1. Ceza Dairesi haksız tahrik indiriminin azami hadden ya da azami hadde yakın uygulanmasını istedi. Kadir'e 12 yıl ceza verildiğini düşündüğümüzde iyi hal indirimi ile birlikte cezasının 10 yıla düşeceğini bekliyoruz.

Mahkeme, infaz yasasına göre, 2.5 yıldır tutuklu olduğu süreyi göz önüne alıp düzenleyeceği tensip tutanağı ile Kadir'i, duruşmaya çıkmadan tahliye edebilir. Ya da duruşma gününde hükümle birlikte Kadir'in tahliyesine karar verebilir.

Bu daha kuvvetli bir ihtimal. Bunun sebebi de yeni verilecek karara da tarafların itiraz hakkı var.

Temyizde geçeceği süre, alacağı zaman, kesinleşme süresi dikkate alındığında Kadir'in hükümle birlikte tahliyesi daha kuvvetli bir ihtimal.

Mahkemenin Yargıtay'ın kararına uyacağı beklentisindeyiz. Diğer ihtimal de hükümle birlikte tutukluluk devamına karar da verebilir. Her ne kadar bunu istemesek de bu da bir ihtimal.

Bu saatten sonra meşru müdafaa ya da yaralama ve benzeri başka bir ceza beklenmiyor."



