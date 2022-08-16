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Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerine çıktı! Boylu boyunca uzanıp uykuya daldı

16.08.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin doğusundaki Norfolk bölgesinde bir güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Sarhoş olduğu belirtilen ismi açıklanmayan bir kişinin kendisine ait olmayan arabanın üzerine çıkarak uykuya dalması görenleri şaşırttı. Yüzüstü arabanın tavanında uyuyan adamın üzerinde sadece iç çamaşırı ve çorapları vardı.

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerine çıktı! Boylu boyunca uzanıp uykuya daldı

İngiltere’nin Norfolk bölgesinde oturan bir sakin park halindeki bir arabanın tavanında yarı çıplak bir şekilde uyuyakaldı. Güvenlik kamerasına ati görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede popüler olmayı başardı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler görenleri gülümsetmeye yetti.

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“SADECE EĞLENCELİ BİR FOTOĞRAF OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

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23 yaşındaki Tom Selby tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sabaha karşı bir adamın yarı çıplak şekilde arabanın tavanında yüzüstü uyuyakaldığı görüldü. Uyuyan kalan kişinin ve arabanın kime ait olduğunu bilmediğini ifade eden Selby, “Benim aslında uykum oldukça ağır. Bu yüzden diğer apartman sakinleri gece yarısında gürültü duyduklarını belirtmelerine rağmen ben hiçbir şey duymadım” dedi.

Gece geç saatlerde evlerinin önündeki otoprakta neler yaşandığını merak ettiği için güvenlik kamerası görüntülerini kontrol ettiğini ifade eden Selby, “Sadece neler olduğunu merak ettim ve güvenlik kamerasını açtım. Açıkçası sarhoş bir adam gördüm ve arabanın tavanında adeta bayılmıştı. Kim olduğunu veya daha sonra nereye gittiğini bilmiyorum. Sadece eğlenceli bir resim olduğunu düşündüm.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere sarhoş
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