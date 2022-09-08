Yarı soy metaller hangileridir? Yarı soy metallerin özellikleri nelerdir?

Periyodik tabloda bulunan metaller kendi aralarında soy ve aktif olmak üzere ikiye ayrılır. Bir metalin soy metal olarak nitelendirilebilmesi için elektronu, hidrojene kıyasla daha zor vermesi gerekir. Burada aktif metallerin tam aksinden bahsetmek mümkündür. Soy metallerin alt kategorileri ise tam ve yarı soy olarak ayrılır. Yarı soy metaller genellikle tepkimeye girme eğilimi düşük metallerdir.

Yarı soy metaller hangileridir?

Periyodik tabloda yer alan yarı soy metaller üç tanedir:

Gümüş (Ag)

Bakır (Cu)

Cıva (Hg)

Gümüş günlük hayatta çoğunlukla bozuk para üretimi, fotoğraf endüstrisi ve dişçilik gibi alanlarda tercih edilir. Bakır ise elektrik, ulaşım, boya gibi alanlarda en çok tercih edilen maddelerdendir. Cıva da genellikle termometre ve barometrelerde kullanılırken aynı zamanda buharlı lambalarda da kullanıldığı görülür.

Yarı soy metallerin özellikleri

Elektriği oldukça iyi iletme özelliğine sahiptirler.

Normal koşullarda katı hâlde bulunurlar. Ancak cıva daha akışkandır.

Yoğunlardır.

Parlak olan bir görünüme sahiptirler.

Belli bir süre sonrasında oksitlenmelere maruz kalabilir.

Oksijensiz asitlerle tepkimeye girmezler.

Yarı soy metaller kodlaması içinde soy metallerin de sembolleri bulunur. Kodlama şu şekildedir: “Cumhur Hgsızlığa Agladı Aucunu Patlattı.”

Verilen cümlede Cu, Hg ve Ag sembolleri yarı soy metallerdir.

Yarı soy metaller kimlerle tepkime verir?

Yarı soy metaller, hem asit hem de kuvvetli bazlar ile tepkimeye girebilen amfoter metallerin aksine sadece asitler ile tepkimeye girebilir. Sonucunda tuz, gaz ve su elde edilen bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan bir koşul vardır. Bu koşul tepkime esnasında kullanılacak asitlerin içeriğinde oksijen bulunmasıdır. Oksijensiz bir asitle herhangi bir tepkime göstermez. Yarı soy metallerin tepkimeye girebileceği asit örnekleri:

Sülfürik asit (zaç yağı): H₂SO₄

Nitrik asit (kezzap): HNO₃



