Yarım Elma'nın Yonca'sı Janset Paçal'ın değişimi şaşırttı! Ünlü oyuncuyu seneler sonra görenler tanımakta zorlanıyor

2000'li yıllara damga vuran Yarım Elma ve Ayrılsak Da Beraberiz gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Janset Paçal'ın son hali görenleri şaşırttı. Ekranlarda uzun süre yer almayan ve sosyal medyada paylaşımlarını sürdüren Janset Paçal, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı.

YARIM ELMA'NIN YONCA'SI JANSET PAÇAL'IN DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI!

2002-2003 yılları arasında izleyiciyle buluşan Yarım Elma dizisinde Yonca karakterine hayat veren Janset Paçal, ayrıca 490 bölümle en uzun süren Türk dizilerinden biri olarak tarihe geçen Ayrılsak Da Beraberiz dizisinde de Berna karakterine hayat vermişti.

Rol aldığı dizilerle yıldızı parlayan ünlü oyuncu seneler sonra yeni imajıyla sevenlerini şoke etti.

Paçalı, son olarak Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Canımın İçi dizisinde rol almıştı.

Ayrılsak da Beraberiz sonrası Yarım Elma dizisiyle başarısı kanıtlayan ünlü oyuncu uzun bir süredir ekranlarda görünmüyordu.

İşte şimdilerde 51 yaşında olan Janset Paçalı'nın son hali...





