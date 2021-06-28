Yarışma bitti kavga bitmedi! Survivor'da başlayan Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel krizi büyüyor

TV8'in fenomen yarışması "Survivor", 2021 versiyonuyla da yüksek izlenme oranları elde etti. Yarışma tarihinin en çok izlenen sezonu olan ve sosyal medyayı kasıp kavuran 2020 versiyonunun ardından biraz sönük geçse de, sansasyonlar yine de eksik olmadı. Ünlüler takımında yer alan ve yağlı güreşçi İsmail Balaban'ın şampiyon olduğu yarışmanın sonucu, çoğu izleyiciyi mutlu etti. Ama "Şampiyon kim olmalıydı?" tartışmasının yerini bu kez diğer yarışmacıların çekişmeleri aldı. Yarışma biter bitmez Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakan iki isim özellikle dikkat çekti ve sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Mesele yine aileler mi?

"Survivor"ın bu sene en çok konuşulan olayları yarışmacıların aileleriyle ilgiliydi. Şampiyon İsmail Balaban'ın annesinin skandal açıklamalarının ardından, bir bomba da Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailelerinden geldi. Aile ödülü için adaya gelen iki yarışmacının ailesinin arasında bir gerginlik yaşandı. Gerginliği giderek büyüten ve sosyal medyada atışmaya başlayan aileler, Acun Ilıcalı'yı da isyan ettirdi. Bu durum, Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında da bitmeyen bir gerginliğe neden oldu.

Yarışma biter bitmez, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel birbirini takip etmeyi bıraktı. İddiaya göre, Ayşe Yüksel'in ablasının kendisi hakkındaki son paylaşımı Aleyna Kalaycıoğlu'nun sabrını taşırdı ve iki isim restleşti.

