Yarışma eş anlamlısı nedir? Yarışma kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçe kökenli bir kelime olan yarışmanın Türk Dil Kurumuna göre farklı anlamları bulunur. Kişilerin bilgi ve yeteneklerini ölçmek amacıyla yapılan yarışa verilen isim olan yarışmanın hem birden fazla anlamı hem de birden fazla eş anlamlı sözcüğü vardır. Bu sözcükler hem birbirleri hem de yarışma yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Yarışma kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlamlara gelir:

Yarışmak işi

Bilgi, yetenek, güzellik ve benzeri durumlarda üstünlüğünü göstermek için yarışmak işi

Ticarette üstünlük kazanma çabası

Başkalarından üstün olmaya çalışma

Yarışma kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yarışma kelimesi ve yarışma kelimesi ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler günlük hayatta sıkça kullanılır. Yarışmanın eş anlamlısı olan kelimeler de yine aynı şekilde cümlede bu anlamlarda kullanılır. Yarışma eş anlamlısı kelimeler:

Konkur

Müsabaka

Rekabet

Yarış

Yarışma ve yarışma ile aynı anlama gelen eş anlamlı sözcükler cümle içinde bu anlamlarda kullanılan sözcüklerdir. Yarışma kelimesinin eş anlamı olan kelimeler yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklıdır. Birbirinden ayrı olarak yazılan ve okunan bu kelimeler anlam bakımından aynı anlamı ifade eder.

Yarışmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yarışma kelimesi ile aynı anlamı ifade eden 4 tane eş anlamlı kelime vardır. Yarışmanın eş anlamlısı kelimeler konkur, müsabaka, yarış ve rekabet kelimeleridir. Müsabaka ve konkur kelimesi spor alanında kullanılır. Yarışma yerine kullanılabilen bu sözcükler cümle içindeki anlam bütünlüğüne göre kullanılabilir. Yarışmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: