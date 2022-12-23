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Yarışma eş anlamlısı nedir? Yarışma kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

23.12.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili geçmişten günümüze kadar farklı birçok toplum ile etkileşime giren bir dildir. Bu etkileşim sonucunda ise farklı birçok kelime dilimize geçmiştir. Ayrıca Türkçenin eski dönemlerinden evrilerek günümüze kadar ulaşan kelimeler de bulunur. Bunlardan biri de yarışma kelimesidir. Yarışma kelimesi Eski Türkçe kökenli kelimelerden biridir. Birden fazla anlama sahip olan yarışmanın eş anlamlısı olan kelimeler nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Yarışma eş anlamlısı nedir? Yarışma kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçe kökenli bir kelime olan yarışmanın Türk Dil Kurumuna göre farklı anlamları bulunur. Kişilerin bilgi ve yeteneklerini ölçmek amacıyla yapılan yarışa verilen isim olan yarışmanın hem birden fazla anlamı hem de birden fazla eş anlamlı sözcüğü vardır. Bu sözcükler hem birbirleri hem de yarışma yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Yarışma kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlamlara gelir:

  • Yarışmak işi
  • Bilgi, yetenek, güzellik ve benzeri durumlarda üstünlüğünü göstermek için yarışmak işi
  • Ticarette üstünlük kazanma çabası
  • Başkalarından üstün olmaya çalışma
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Yarışma kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yarışma kelimesi ve yarışma kelimesi ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler günlük hayatta sıkça kullanılır. Yarışmanın eş anlamlısı olan kelimeler de yine aynı şekilde cümlede bu anlamlarda kullanılır. Yarışma eş anlamlısı kelimeler:

  • Konkur
  • Müsabaka
  • Rekabet
  • Yarış

Yarışma ve yarışma ile aynı anlama gelen eş anlamlı sözcükler cümle içinde bu anlamlarda kullanılan sözcüklerdir. Yarışma kelimesinin eş anlamı olan kelimeler yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklıdır. Birbirinden ayrı olarak yazılan ve okunan bu kelimeler anlam bakımından aynı anlamı ifade eder.

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Yarışmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yarışma kelimesi ile aynı anlamı ifade eden 4 tane eş anlamlı kelime vardır. Yarışmanın eş anlamlısı kelimeler konkur, müsabaka, yarış ve rekabet kelimeleridir. Müsabaka ve konkur kelimesi spor alanında kullanılır. Yarışma yerine kullanılabilen bu sözcükler cümle içindeki anlam bütünlüğüne göre kullanılabilir. Yarışmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Müsabakalar yaklaşınca antrenmanlarına daha sıkı çalışmaya başladı.
  • Her ihtimale karşı bu konkuru biraz ertelesek yarışmacılar için daha iyi olabilir.
  • Bu yıl Formula 1 yarışı onların ülkesinde gerçekleştiği için çok mutlu.
  • Mesleki etiğin yüzünden değil de gereksiz yere sürdürdüğün meslek rekabetin yüzünden kovuldun.
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