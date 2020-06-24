MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yarışma Sonrası Damla Can İlk Paylaşımını Yaptı!

Yarışma Sonrası Damla Can İlk Paylaşımını Yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:37 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de gönüllüler ve ünlüler takımlarının her ikisinde birden yer alan Damla Can, Kıbrıs'taki finallere kadar gitmeyi başarmıştı.

Yarışma Sonrası Damla Can İlk Paylaşımını Yaptı!

Survivor 2018'de gönüllüler ve ünlüler takımlarının her ikisinde birden yer alan Damla Can, Kıbrıs'taki finallere kadar gitmeyi başarmıştı. Final yapan yarışmada şampiyon olamayan ancak iyi bir mücadele segileyerek geniş bir hayran kitlesi edinen Can, yarışma sırasında kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

"Verdiğim sözü tutamadığım için üzgünüm" diyen Damla Can, sevenlerine Instagram üzerinden şu şekilde seslendi;

"Vee bir sezon daha bitti..

İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış ne olursa olsun tüm mücadelemi vermeye çalıştım. Çok yorulduğum zamanlar oldu kötü anlar da yaşadım, ağladım, bazen kazandım bazen kaybettim, acı çekerek oyun oynadığım da oldu ama emin olun hiç bir zaman pes etmeyi düşünmedim! Önce kendime sonra size bir söz verdim bu yolun başında 'Her şeye inat benimle misiniz?' diye.

Üzgün Olduğunu Ekledi

Yarışma sırasında yaşadığı sakatlığı bütün performansını olumsuz etkilediğini belirten Can, şampiyon olamadığı için ne kadar üzgün olduğunu da ekledi.

''Anladım ki koşulsuz şartsız beni destekleyen kocaman bir ailem vardı arkamda size ne kadar teşekkür etsem azdır. Hiç keşkelerim olmadı ben neysem her zaman o oldum, her oyuna ilk günkü heyecanımla, verdiğim sözlerle çıktım ama olmadı. Tabii ki de çok çok üzgünüm... Son 2 hafta kala sakatlanmam (her ne kadar bu durumu basite indirgeyen arkadaşlar da olsa!) beni bitirdi. Bu yüzden üzgünüm. Verdiğim sözü tutamadığım için üzgünüm.

Ama yine de olsun hayat bir şekilde devam ediyor. Anladım ki Survivor'ın bana kattığı en güzel şey kuşkusuz çok güzel dostluklar ve sizlersiniz. DCFC iyi ki varsınız.

Sizi çok Seviyorum.

Tüm güzellikler sizlerin olsun."

Vee bir sezon daha bitti.. İyi yada kötü, doğru yada yanlış ne olursa olsun tüm mücadelemi vermeye çalıştım.. çok yorulduğum zamanlar oldu kötü anlar da yaşadım, ağladım, bazen kazandım bazen kaybettim, acı çekerek oyun oynadığım da oldu ama emin olun hiç bir zaman pes etmeyi düşünmedim! Önce kendime sonra size bir söz verdim bu yolun başında “HERŞEYE İNAT BENİMLE MİSİNİZ?” Diye.. anladım ki koşulsuz şartsız beni destekleyen kocaman bir ailem vardı arkamda size ne kadar teşekkür etsem azdır..?? Hiç keşkelerim olmadı ben neysem her zaman o oldum, her oyuna ilk gün ki heyecanımla, verdiğim sözlerle çıktım ama olmadı.. tabikide çok çok üzgünüm.. son 2 hafta kala sakatlanmam (her ne kadar bu durumu basite indirgeyen arkadaşlar da olsa!) beni bitirdi.. bu yüzden üzgünüm.. verdiğim sözü tutamadığım için üzgünüm.. Ama yinede olsun hayat bir şekilde devam ediyor.. Anladım ki Survivor ın bana kattığı en güzel şey kuşkusuz çok güzel dostluklar ve sizlersiniz? #DCFC iyi ki varsınız Sizi çooookkk Seviyorummmm? Tüm güzellikler sizlerin olsun?? @yayhann

Damla Can (@damlacan)'in paylaştığı bir gönderi ()


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Aşık’ın çocuklarının feryadı yürek yaktı: Biz annemizi istiyoruz

Çocuklarının feryadı yürek yaktı: Biz annemizi istiyoruz

Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü

Yağmur ünlü oyuncuyu vurdu! Tiyatrosuna yıldırım düştü

Rojda Demirer'in aşk kokan tatil pozu

Rojda Demirer'in aşk kokan tatil pozu

Seda Sayan güzellik sırrını açıkladı

Seda Sayan güzellik sırrını açıkladı

Aslı Bekiroğlu meslektaşlarını ti'ye aldı

Aslı Bekiroğlu meslektaşlarını ti'ye aldı

Enerji Vermesi İçin Her Gün Arkadaşının Spermini İçen Kadın

Enerji Vermesi İçin Her Gün Arkadaşının Spermini İçen Kadın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.