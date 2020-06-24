Yarışma Sonrası Damla Can İlk Paylaşımını Yaptı!

Survivor 2018'de gönüllüler ve ünlüler takımlarının her ikisinde birden yer alan Damla Can, Kıbrıs'taki finallere kadar gitmeyi başarmıştı. Final yapan yarışmada şampiyon olamayan ancak iyi bir mücadele segileyerek geniş bir hayran kitlesi edinen Can, yarışma sırasında kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

"Verdiğim sözü tutamadığım için üzgünüm" diyen Damla Can, sevenlerine Instagram üzerinden şu şekilde seslendi;

"Vee bir sezon daha bitti..

İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış ne olursa olsun tüm mücadelemi vermeye çalıştım. Çok yorulduğum zamanlar oldu kötü anlar da yaşadım, ağladım, bazen kazandım bazen kaybettim, acı çekerek oyun oynadığım da oldu ama emin olun hiç bir zaman pes etmeyi düşünmedim! Önce kendime sonra size bir söz verdim bu yolun başında 'Her şeye inat benimle misiniz?' diye.

Üzgün Olduğunu Ekledi

Yarışma sırasında yaşadığı sakatlığı bütün performansını olumsuz etkilediğini belirten Can, şampiyon olamadığı için ne kadar üzgün olduğunu da ekledi.

''Anladım ki koşulsuz şartsız beni destekleyen kocaman bir ailem vardı arkamda size ne kadar teşekkür etsem azdır. Hiç keşkelerim olmadı ben neysem her zaman o oldum, her oyuna ilk günkü heyecanımla, verdiğim sözlerle çıktım ama olmadı. Tabii ki de çok çok üzgünüm... Son 2 hafta kala sakatlanmam (her ne kadar bu durumu basite indirgeyen arkadaşlar da olsa!) beni bitirdi. Bu yüzden üzgünüm. Verdiğim sözü tutamadığım için üzgünüm.