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Yarışmacı 0 TL ile yarışmadan gitti, Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı! "Belki güncel haberleri çok takip etmediğimdendir"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2024 12:02 | Son Güncelleme:
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Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan genç yarışmacı baraj sorusunda heyecanına yenik düştü. 0 TL ile yarışmaya veda eden Sena Aleyna Erdoğan'a sunucu tepkisiz kalamadı ve "Belki güncel haberleri çok takip etmediğimdendir" dedi.

Yarışmacı 0 TL ile yarışmadan gitti, Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı! "Belki güncel haberleri çok takip etmediğimdendir"

Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan sorular zaman zaman sosyal medyada da gündeme geliyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği yarışmaya katılan Sena Aleyna Erdoğan basit bir soruda elenince gündem oldu.

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi olan yarışmacı ilk soruyu geçti. 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye zekâ oyunlarında finalist olma başarısı gösteren 22 yaşındaki yarışmacı 2 bin TL değerindeki ilk sorudan sonra 5 bin lira değerindeki ilk baraj sorusuna geldi.

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"Türkiye’de hangi ikisi mikroçip taktırılması zorunlu olan evcil hayvandır?" sorusu sorusuna yarışmacının yanıtı şoke etti.

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"A şıkkı Bukalemun ve İguana" diyen Sena isimli yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'nu hayrete düşürdü. Yarışmacı yanıtın kedi-köpek olduğunu duyunca da bir hayli şaşırdı.

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O sırada şaşkınlığını gizleyemeyen Kenan İmirzalıoğlu da "Sena?" diyerek soruyu tekrarladı ve "Avusturalya'ya gittin bir anda" dedi.

Bir hayli heyecanlanan yarışmacı "Evet heyecanıma yenik düştüm. Mikroçip denildiğinde daha komplike bir şey düşündüm. Bu koltuğun heyecanını tatmak ayrı oluyormuş" ifadelerini kullandı.

İmirzalıoğlu ise "Belki güncel haberleri çok takip etmediğimdendir" dedi.


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