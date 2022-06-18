MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Yarışmada birinci olmuşlardı... Ukrayna'dan Eurovision kınaması!

Yarışmada birinci olmuşlardı... Ukrayna'dan Eurovision kınaması!

18.06.2022 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yayın Birliği, Rusya ile savaşın devam etmesini bahane ederek Ukrayna'daki 2023 Eurovision şarkı yarışmasını veto etti. 2022 Eurovision'u kazanan Ukrayna'dan söz konusu karara tepki geldi. Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko yaptığı açıklamada kararı kınadıklarını dile getirdi. Öte yandan 2023 Eurovision şarkı yarışmasının İngiltere'nin ev sahipliğinde icra edileceği öne sürüldü.

Yarışmada birinci olmuşlardı... Ukrayna'dan Eurovision kınaması!

Ukrayna, Avrupa Yayın Birliği’nin (EUB) ülkede devam eden savaş nedeniyle "Ukrayna’nın 2023 Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapmama kararını" kınadığını açıkladı.

Avrupa Yayın Birliği’nin (EUB) Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nın Ukrayna’da yapılmayacağını açıklamasının ardından Ukrayna’dan açıklama geldi.

"KINIYORUZ"

Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko yaptığı açıklamada alınan kararı kınayarak, "Bu kararın değiştirilmesini talep edeceğiz çünkü tüm taahhütleri yerine getireceğimize inanıyoruz. Ukrayna’nın Eurovision-2023’e ev sahipliği yapması için ek müzakereler talep ediyoruz" dedi.

İNGİLTERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen yarışmada, Ukrayna’yı temsil eden Kalush Orchestra isimli grup Stefania şarkısıyla birinci olmuş, İngiltere ise ikinci olmuştu. Gelecek yıl düzenlenecek 2023 Eurovision şarkı yarışmasına İngiltere’nin ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rapçi Batt'ın yeni şarkısı 'Kanca' dikkat çektiRapçi Batt'ın yeni şarkısı 'Kanca' dikkat çekti
Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu! Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!
Fenomen gelin adayı göğüs dekolteli yatak pozuyla nefes kesti!Fenomen gelin adayı göğüs dekolteli yatak pozuyla nefes kesti!
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!

Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Sosyal medyayı sallamıştı! Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklama

Sosyal medyayı sallamıştı! Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklama

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

Dışişleri Bakanlığından 'Norveç' açıklaması

Dışişleri Bakanlığından 'Norveç' açıklaması

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

İlginizi Çekebilir

Görüntüler sosyal medya gündem oldu! 2 bin sığır telef oldu

Görüntüler sosyal medya gündem oldu! 2 bin sığır telef oldu

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.