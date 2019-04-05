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Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.04.2019 11:48 | Son Güncelleme

61 yaşındaki başarılı şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle yakın zamanda nikah masasına oturacak. Kır düğünü yapmayı planlayan Özer, gelinlik de giyecek.

Güçlü sesiyle adından söz ettiren başarılı şarkıcı Zerrin Özer, Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına özel açıklamalarda bulundu.

Kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle evlilik kararı alan Zerrin Özer, verdiği röportajda düğününün detaylarından bahsetti.

"SAHİ BİR ŞEY YAŞIYORUZ LEKE OLMASIN"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özer, ilişkisini neden gizli tuttuğunu şöyle açıkladı: "İlişkimiz güzel gidiyor. Oda ben de pek dışarı çıkmayı sevmiyoruz görünmek yerine kendi bünyemizde yaşamayı tercih ediyoruz. Kendi aramızda nişan yaptık. Söylem ve olumsuz konuşmalardan dolayı görünmek istemiyorum sahi bir şey yaşıyoruz ve leke olmasını istemiyorum."

"KIR DÜĞÜNÜ YAPARAK GELİNLİK GİYECEĞİM"

Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan Zerrin Özer, düğün detaylarını da anlattı. Özer, "Kır düğünü gibi bir şey olabilir. Çok sade ve cici bir gelinlik giyebilirim. Yaş farkına takılmıyoruz oda bende." dedi.

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zerrin özer evlilik 2. Sayfa

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
bunca gündem varken senimi düşünecek bu halk
mutluluklar dileriz
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