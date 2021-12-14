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Yaşadığı kazadan sonra hayatı tamamen değişti! 40 yılı aşkın süredir uyuyamayan adam: Thai Ngoc

14.12.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde yaşayan milyonlarca insan birbirinden ilginç ve tuhaf özelliklere sahip olabiliyorlar. Kimi zaman hastalık, kimi zaman bağımlılık, kimi zaman ise kaza nedeniyle bu tuhaflıkların dozu artabiliyor. Vietnam’da bir çiftçi olarak çalışan Thai Ngoc, yaşadığı kazadan sonra bir daha uyuyamadı. Türlü yollar denemesine rağmen Ngoc, gözünü dahi kırpmadı.

Yaşadığı kazadan sonra hayatı tamamen değişti! 40 yılı aşkın süredir uyuyamayan adam: Thai Ngoc

1942 yılında doğan Vietnamlı çiftçi, 1973 yılında arazisini sürdüğü sırada bir kaza atlattı. Kazanın ardından evine geldiğinde ise ateşi yükseldi. Yakın çevresi hastalığı nedeniyle onun öleceğini düşünüyordu. Ancak hastalığı atlamayı başardı. Hastalığı atlattıktan sonra Thai Ngoc’un hayatı köklü bir şekilde değişime uğradı. Ngoc o günden sonra bir daha uyuyamadı. Bilim insanları bu durumu keşfettikten sonra Ngoc’un üzerinde araştırma yapmaya başladı. Ancak yapılan incelemeler ve araştırmalar teşhis koymak için yeterli olmadı. Ngoc’un uyku problemi yaklaşık 40 yıl boyunca sürdü.

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BİR SAAT DAHİ UYUMADI

Vietnamlı çiftçi o günden sonra bir saat dahi uyumadı. Bu uyku problemi nedeniyle herhangi bir eksiklik de hissetmedi. Uyumak için yüksek dozda alkol, bitkisel çözümler ve uyku ilaçları denedi. Ancak hiçbiri sorununun çözümü için yeterli olmadı. 40 yılı aşkın süredir uyumamasına rağmen doktorlar Ngoc’un sağlıklı ve standart vücut işlevlerine sahip biri olduğunu belirtti. Ngoc’un bu özelliği ise onu popülerleşti ve bilimsel açıdan mucize olarak isimlendirilmesini sağladı.

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