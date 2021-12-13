256 yıl yaşadığı iddia edildi! Bütün dünyayı şoke eden mucizevi Çinli adam: Li Ching-Yuen

1930 yılında New York Times gazetesinde yayımlanan bir makalede Chengdu Üniversitesi’nden profesör Wu Chung-chieh, Çin İmparatorluk kayıtlarında 1827 yılında 150. yaş gününü kutlayan Li Ching-Yuen isimli bir adamın bilgilerine ulaştığını iddia etti. Bu bilginin ardından bütün dünyanın gözü kulağı 256 yıl boyunca hayatta kalan Li Ching-Yuen’e çevrildi. 1736 yılında dünyaya geldiği söylenen Yuen’in doğumu kayıtlarda 1677 olarak gözüküyor. Dünyanın en uzun yaşayan insanı olan Yuen, 256 yıllık ömrüne 23 evlilik ve 200’den fazla çocuk sığdırmayı başardı.

UZUN YAŞAMIN SIRRINI AÇIKLADI

New York Times muhaberi, Yuen’i 1827 yılında 150. yaş gününü kutladığı sırada Çin İmparatorluğu kayıtlarında keşfetti. Daha sonra bulduğu belgelerde ise aynı adam 1877 yılında 200’üncü doğum gününü kutluyordu. 1928 yılında muhabir, Yuen’in komşusu yaşlı erkeklerle görüştü ve pek çoğu onun dedelerinin arkadaşı olduğunu söyledi.

Yuen’in uzun yaşamının sırrı 10 yaşında merak saldığı şifalı bitkiler ve otlar olarka açıklandı. Dağlık bölgelerde şifalı bitkiler toplamaya ve bu bitkilerin faydalarını yaşam süresine etkisini öğrenerek kendini mesleğinde geliştirdi. Yaşadığı bölgedeki efsanelere göre, Li çocukluğunda okuma yazma öğrenmişti ve henüz 10 yaşındayken Kansu, Shansi, Tibet, Annam, Siam ve Mançurya’yı bitki toplamak adına gezdi. 40 yıl boyunca reishi mantarı, kurt üzümü ve pirinç şarabı gibi bitkilerden oluşan bir beslenme biçimiyle yaşamını sürdürdü. 1677 yılında Chyi Jiag Hsie’de doğan Yeun, köpek, güvercin ve kaplumbağa yiyerek hayatını devam ettirdi.

71 YAŞINDA ÇİN ORDUSUNA KATILDI

1749 yılında 71 yaşında dövüş sanatları öğretmeni olarak Çin ordusuna katıldı. 23 kez evlendi ve 200’den fazla çocuk sahibi oldu. Çevresinde saygı duyulan ve sevilen bir kişi olmayı başaran Yeun, iç huzurunu nefes teknikleriyle korudu. Li, Çin'in Szechuan eyaletinde 6 Mayıs 1933 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Ölüm döşeğinde son sözleri ise “Bu dünyada yapmam gereken her şeyi yaptım.” oldu.



