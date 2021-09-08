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  4. Yaşadıkları evin sahibi olduğunu erkek arkadaşına söylemeyerek kira ödeten kadın sosyal medyanın gündemine oturdu

Yaşadıkları evin sahibi olduğunu erkek arkadaşına söylemeyerek kira ödeten kadın sosyal medyanın gündemine oturdu

08.09.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz yalanlara herkes bazı durumlarda başvurur. Günü ya da o anı kurtarmak için söylenen kimi yalanlar göze batmaz. Ancak güveni temelden sarsacak türden olanlar, tüm insan ilişkilerini zedeler. Erkek arkadaşı ile yaşadığı evin sahibi olan ve bu durumu gizleyen kadın sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti.

Yaşadıkları evin sahibi olduğunu erkek arkadaşına söylemeyerek kira ödeten kadın sosyal medyanın gündemine oturdu

TikTok’ta Jaynee isimli bir kadın paylaştığı video ile her ay sevgilisinden kendisine kira ödemesi geldiğini söyledi. Evin sahibi olduğunu ve sevgilisinin bu durumu bilmediğini söyleyen Jaynee, “Ben ve sevgilim bir yıldır burada yaşıyoruz. O kirayı ve faturaları ödüyor. Ben 5 yıldır bu evin sahibiyim yani ödemeleri direkt olarak bana geliyor. Hepiniz öğrendiği zaman delireceğini düşünüyor musunuz?” dedi.

Jaynee’nin videoyu paylaşmasından sonra sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bazıları sevgilisine haksızlık yaptığını, bazıları ise onu kandırdığını söyledi. Jaynee ise, henüz sevgilisinin tepkisini takipçileriyle paylaşmadı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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