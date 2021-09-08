Yaşadıkları evin sahibi olduğunu erkek arkadaşına söylemeyerek kira ödeten kadın sosyal medyanın gündemine oturdu

TikTok’ta Jaynee isimli bir kadın paylaştığı video ile her ay sevgilisinden kendisine kira ödemesi geldiğini söyledi. Evin sahibi olduğunu ve sevgilisinin bu durumu bilmediğini söyleyen Jaynee, “Ben ve sevgilim bir yıldır burada yaşıyoruz. O kirayı ve faturaları ödüyor. Ben 5 yıldır bu evin sahibiyim yani ödemeleri direkt olarak bana geliyor. Hepiniz öğrendiği zaman delireceğini düşünüyor musunuz?” dedi.

Jaynee’nin videoyu paylaşmasından sonra sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bazıları sevgilisine haksızlık yaptığını, bazıları ise onu kandırdığını söyledi. Jaynee ise, henüz sevgilisinin tepkisini takipçileriyle paylaşmadı.



