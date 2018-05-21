Yasak Elma 10. yeni bölüm izle: Alihan'ın kararı herkesi şok etti! (Yasak Elma fragmanları, bölüm özeti, oyuncu kadrosu ve konusu)

Yasak Elma dizisi 10. yeni bölümü ile bu akşam Fox TV ekranlarına geliyor. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna ve Eda Ece'nin yer aldığı Yasak Elma yeni bölümde süpriz bir oyuncu diziye katılıyor. Gün Akıncı, Yasak Elma yeni bölümde “Cem” karakterine hayat verecek. Yasak Elma 10. bölüm fragmanında, Alihan'ın aldığı bir karar herkesi merak içinde bırakıyor. Korkuları yüzünden Zeynep'ten uzaklaşan Alihan ne yaptı, ne karar verdi? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? İşte Yasak Elma yeni bölüm özeti, fragmanı ve diziye dair detaylar...
Alihan’ın korkuları yüzünden verdiği ani karar, Zeynep’i perişan eder ve işten ayrılmaya karar verir. Alihan ise ondan ayrılmasına rağmen onu her gün görmemeyi kabul edemez. Bu arada şirkete Alihan’ın Amerika’da çalışan üst düzey yöneticisi Cem genel müdür olarak gelir. Ender Yıldız’ı bütün cemiyete rezil etmenin yolunu bulur. Erim’in anı rahatsızlığı Halit’i hayati bir karar vermek zorunda bırakır…
Halit istese de istemese de Ender hayatında olmaya devam edecek! ⚡ #YasakElma https://t.co/uG8UBxYoBE pic.twitter.com/ysjoQBc4ry— Yasak Elma (@yasakelmafox) 19 Mayıs 2018
YASAK ELMA'YA SÜPRİZ İSİM KATILIYOR!
Pazartesi günleri FOX’ta izleyiciyle buluşan ve başladığı günden beri büyük beğeni toplayan “Yasak Elma” dizisine sürpriz bir isim katıldı. Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma’’ kadrosuna başarılı oyuncu Gün Akıncı dahil oldu. Akıncı, 21 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak olan dizinin 10. bölümünden itibaren “Cem” karakterine hayat verecek. Cem, Zeynep'in (Sevda Erginci) çalıştığı sirketin yeni genel müdürü olarak izleyici karşısına çıkacak.
YASAK ELMA DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU
Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.
Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.
Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.
“Yasak Elma” dizisinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci’ye; Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlker Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak gibi başarılı isimler eşlik ediyor.
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