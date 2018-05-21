Yasak Elma 10. yeni bölüm izle: Alihan'ın kararı herkesi şok etti! (Yasak Elma fragmanları, bölüm özeti, oyuncu kadrosu ve konusu)

Yasak Elma dizisi 10. yeni bölümü ile bu akşam Fox TV ekranlarına geliyor. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna ve Eda Ece'nin yer aldığı Yasak Elma yeni bölümde süpriz bir oyuncu diziye katılıyor. Gün Akıncı, Yasak Elma yeni bölümde “Cem” karakterine hayat verecek. Yasak Elma 10. bölüm fragmanında, Alihan'ın aldığı bir karar herkesi merak içinde bırakıyor. Korkuları yüzünden Zeynep'ten uzaklaşan Alihan ne yaptı, ne karar verdi? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? İşte Yasak Elma yeni bölüm özeti, fragmanı ve diziye dair detaylar...

YASAK ELMA 10. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alihan’ın korkuları yüzünden verdiği ani karar, Zeynep’i perişan eder ve işten ayrılmaya karar verir. Alihan ise ondan ayrılmasına rağmen onu her gün görmemeyi kabul edemez. Bu arada şirkete Alihan’ın Amerika’da çalışan üst düzey yöneticisi Cem genel müdür olarak gelir. Ender Yıldız’ı bütün cemiyete rezil etmenin yolunu bulur. Erim’in anı rahatsızlığı Halit’i hayati bir karar vermek zorunda bırakır…

Halit istese de istemese de Ender hayatında olmaya devam edecek! ⚡ #YasakElma https://t.co/uG8UBxYoBE pic.twitter.com/ysjoQBc4ry — Yasak Elma (@yasakelmafox) 19 Mayıs 2018

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