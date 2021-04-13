Yasak Elma 106. son bölüm final sahnesinde Ender'e Kaya şoku! Barış Kılıç, Kaya Ekinci rolüyle yeniden Yasak Elma'ya katıldı

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 106. son bölümüyle 12 Nisan Pazartesi akşamı ekrana geldi.

KAYA, ENDER'İN KARŞISINA ÇIKTI

Yasak Elma'da 'Kaya Ekinci' karakterine hayat veren Barış Kılıç, geçtiğimiz sezon ortasında veda etmişti. Yasak Elma'nın son bölümünde Kaya yeniden ortaya çıktı. Kaya'nın geri döndüğünü gören Ender ise büyük bir şok yaşadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Ali ve Ender yakınlaşması sonrasında, Ender, Şahika’yı son anda yarı yolda bırakır.

Bu da Şahika’nın yeni bir plan yapmasına neden olur.

Şahika’nın Ender’den alacağı intikam, eski defterleri açmaktan geçecektir.

Yıldız ise annesinin yaptığı büyük bir hatayı kayınvalidesine belli etmeden çözmenin yollarını arar ama kendini daha büyük bir kaosun içinde bulur.





