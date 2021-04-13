MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma 106. son bölüm final sahnesinde Ender'e Kaya şoku! Barış Kılıç, Kaya Ekinci rolüyle yeniden Yasak Elma'ya katıldı

Yasak Elma 106. son bölüm final sahnesinde Ender'e Kaya şoku! Barış Kılıç, Kaya Ekinci rolüyle yeniden Yasak Elma'ya katıldı

13.04.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 106. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölümünde geçtiğimiz sezon diziden ayrılan Barış Kılıç geri döndü. Yasak Elma'nın final sahnesinde Ender, karşısında Kaya'yı görünce neye uğradığını şaşırdı. İşte Yasak Elma'ya damga vuran 106. son bölüm final sahnesi.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 106. son bölümüyle 12 Nisan Pazartesi akşamı ekrana geldi.

KAYA, ENDER'İN KARŞISINA ÇIKTI

Yasak Elma'da 'Kaya Ekinci' karakterine hayat veren Barış Kılıç, geçtiğimiz sezon ortasında veda etmişti. Yasak Elma'nın son bölümünde Kaya yeniden ortaya çıktı. Kaya'nın geri döndüğünü gören Ender ise büyük bir şok yaşadı.

kaya1

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Ali ve Ender yakınlaşması sonrasında, Ender, Şahika’yı son anda yarı yolda bırakır.

Yasak Elma_106 (7)

Bu da Şahika’nın yeni bir plan yapmasına neden olur.

Yasak Elma_106 (5)

Şahika’nın Ender’den alacağı intikam, eski defterleri açmaktan geçecektir.

Yasak Elma_106 (4)

Yıldız ise annesinin yaptığı büyük bir hatayı kayınvalidesine belli etmeden çözmenin yollarını arar ama kendini daha büyük bir kaosun içinde bulur.

Yasak Elma_106 (3)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöpten buldukları kelepçeyle birbirlerini bağlamışlar! İmdatlarına polis yetişti Çöpten buldukları kelepçeyle birbirlerini bağlamışlar! İmdatlarına polis yetişti
Yasak Elma son bölümde neler oldu?Yasak Elma son bölümde neler oldu?
Sahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştüSahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştü
Anahtar Kelimeler:
FOX Yasak Elma dizisi Şevval Sam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Rusya'dan Türkiye uçuşlarına kısıtlama

Son Dakika: Rusya'dan Türkiye uçuşlarına kısıtlama

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

DSÖ: Salgının sona ermesi için uzun bir yol var

DSÖ: Salgının sona ermesi için uzun bir yol var

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Olay sözler! Ağzının suyu aka aka...

Olay sözler! Ağzının suyu aka aka...

Ondan sonra annesi de paylaştı! Kızının önüne geçti

Ondan sonra annesi de paylaştı! Kızının önüne geçti

Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanınca...

Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.