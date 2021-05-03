Yasak Elma 109. yeni bölüm fragmanı! Yasak Elma 108. son bölüm özeti

Geçtiğimiz pazartesi 108. son bölümü ile ekranlara gelen Yasak Elma dizisinde Yıldız, Çağatay'ı kaybedeceğini fark etti ve son bir defa daha hamle yapmaya karar verdi. Son hamlesini oynayan Yıldız'ın bu sefer şansı ise yaver gitti.
1. FRAGMAN
2. FRAGMAN
3. FRAGMAN
Ender, Kaya’yla arasını düzeltmeye çalışırken, bir taraftan da ondan şüpheleniyordur. Bütün kapılar tek tek Cansu’nun yüzüne kapanınca Cansu çareyi büyük intikam planı yapmakta bulur ve Hasan Ali’nin davetini basar.
Kaya’nın geri dönmesi, Ender’in bütün gelecek planlarını alt üst eder. Şahika, Kaya üzerinden Ender’i üzerek yenme derdindeyken, yaşadığı tesadüfler onu Ömer’le bir araya getirir. Yıldız, yalanın ortaya çıkmaması için mecburen Ender’le el sıkışır.
Şahika'nın ölümü herkesi şoke ederken, bundan en çok etkilenen kişi Kaya'dır. Ender, Kaya'ya destek olmak için tüm geçmiş hesaplaşmalarını bırakarak onun yanında olur. Hasan Ali ise Şahika'nın ölümünü hisseleri almak için fırsat bilir ve harekete geçer. Ender ve Yıldız'ın birlik olma vakti gelmiştir.
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