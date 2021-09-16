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Yasak Elma 112. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay ve Kumru için çember daralıyor

16.09.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX'un izlenme rekorları kıran dizisi Yasak Elma'nın 112. bölüm fragmanı yayınlandı. Evliliğini kurtarmak için her türlü yolu deneyen Yıldız'a, ihanet darbesi Çağatay ve Kumru'dan geliyor. Her şeyin farkında olan Ender, Yıldız'ı koruyabilmek için Çağatay ve Kumru'nun peşine düşüyor.

Yasak Elma 112. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay ve Kumru için çember daralıyor

Yeni sezona fırtına gibi başlayan Yasak Elma dizisinin 112. bölüm fragmanı seyirciyi heyecanlandırdı. Çağatay'ın, Yıldız'ı Kumru'yla aldatması ortalığı karıştırırken, Ender Kumru ve Çağatay'ın peşine düşerek, ikiliyi suçüstü yakalamaya çalışıyor.

Yasak Elma 112. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay ve Kumru için çember daralıyor

''KARIMIN KAFASINI BULANDIRMA''

Eşini mutlu edebilmek için varını yoğunu ortaya koyan Yıldız'a, Çağatay'dan büyük bir darbe iniyor. Çağatay, Yıldız'ı, sosyetik güzel Kumru ile aldatırken, ihaneti fark eden Ender, Çağatay ve Kumru'yu tehdit ediyor. İkiliyi suçüstü yakalamak için her türlü yolu deneyen Ender'e, Çağatay'dan ''Karımın kafasını bulandırma'' yanıtı geliyor. Ender, gerçekleri görebilmesi için Yıldız'a uyarı niteliğinde bir konuşma yapıyor.

İşte Yasak Elma 112. bölüm 1. fragmanı:

YASAK ELMA 111. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sosyetenin havalı ismi Kumru'nun gelişiyle taşlar yerinden oynadı. Çağatay, yan köşke taşınan komşu kızı Kumru'yla birliktelik yaşamaya başladı. İhanetten bihaber bir şekilde evliliğini kurtarmaya çalışan Yıldız'ın durumu için endişelenen Ender ise, Çağatay ve Kumru'yu mercek altına alıyor.

Yasak Elma 112. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay ve Kumru için çember daralıyor

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Alt gelirli bir aileden gelen Yıldız, sosyetenin ünlü ismi Ender Argun ile tanışır ve bu tanışma, yepyeni bir hikayenin kapılarını aralar. Ender, genç ve güzel Yıldız'a, kocası Halit Argun’dan kurtulmak için bir teklif yapar. Bu teklif, Yıldız'ın hayatını baştan sona değiştirecektir.

Yasak Elma 112. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay ve Kumru için çember daralıyor


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