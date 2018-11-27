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Yasak Elma 24. son bölümde Ender'den Alihan'a evlilik teklifi! Yasak Elma 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 27.11.2018 01:06 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 24. son bölümüyle ekrana geldi. Talat Bulut ve Şevval Sam'ın başrollerde oynadığı Yasak Elma'nın son bölümünde Alihan, Halit'in yıllar önce annesiyle ilişkiye girdiği adam olduğunu anlayınca sinir krizi geçirdi. Alihan, Halit'ten intikam için plan yaparken, Ender'den sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Yıldız'ın ise hamile olmadığı ortaya çıktı. Peki Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlenecek mi? Yasak Elma 25.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 24. son bölüm final sahnesi

Yasak Elma 24. son bölümde Ender'den Alihan'a evlilik teklifi! Yasak Elma 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 26 Kasım Pazartesi akşamı 24. bölümüyle nefesleri kesti. Yasak Elma son bölümde, Halit'in çakmağını gören Alihan çocukluğuna döndü ve annesiyle evde yakaladığı adamın Halit olduğunu anladı. Bir an için Halit'i boğarak öldürmek isteyen Alihan kendini zor tuttu. Ancak sinir krizi geçiren Alihan evine gidince camı çerçeveyi indirdi. Halit'ten yılların intikamını almak isteyen Alihan'a ise finalde Ender büyük bir sürpriz yaptı. Alihan'a evlenme teklif eden Ender, intikam planını devreye soktu.

Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut'un başrollerde oynadığı Yasak Elma'nın 25. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıldız bir kez daha hamile olmadığını öğrenince ağlayarak eve geldi. Annesi Yıldız’a ‘keşke Kemal’le evlenseydin’ diyor. Kemal’in zenginliği annesini büyülemeye yetiyor.

Alihan, Halit’in eski saatini görünce çocukluğun gidiyor. Çocuk yaştayken bir gün eve geldiğini ve annesi ile bir adamı yakaladığını hatırlıyor. O gün de aynı saatin evlerinde olduğunu hatırlıyor. Halit, Alihan’da bir tuhaflık olduğunu anlıyor. Alihan dehşete kapılmış bir yz ifadesi ile oradan gidiyor. Alihan sakinleşip eve geldiğinde Zeyne onunla konuşmaya çalışıyor ama Alihan gerçekleri ona anlatmıyor. Zeynep çok uğraşsa da Alihan’ın bu halinin altındaki sebebi öğrenemiyor. Alihan, Halit’e zarar vermek için planlar yapıyor. Küçük şirketlerle hisse senetleri almaya karar veriyor. Ayrıca Halit’in özel hayatına dair tüm sırları da öğrenmek için onu yakın markaja almaya başlıyor.

Halit’le ilgili gerçeği öğrenmek Alihan’a büyük bir yıkım olur. Yıllardır içinde büyüttüğü intikamını alabilmek için hemen harekete geçer. Zeynep, Alihan’daki ani değişikleri anlayarak ne olduğunu çözmeye ve onu kaybetmemeye çalışır.
Asuman’ın eve gelişi ev halkı tarafından hoş karşılanmazken, Yıldız hamilelik oyununu nereye kadar götürebileceğini düşünüp, krizi fırsata çevirmenin yollarını arar.


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