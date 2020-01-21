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  4. Yasak Elma 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halit ve Leyla aşkı ortaya çıkıyor! Yasak Elma 65. son bölüm izle

Yasak Elma 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halit ve Leyla aşkı ortaya çıkıyor! Yasak Elma 65. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 21.01.2020 02:49 | Son Güncelleme

Fox TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma'nın 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde, Halit ile Leyla'nın ilişkisini öğrenen Şahika, her şeyi Nadir'e anlatıyor. Ender ve Yıldız ise Leyla'yı takip ettirmeye başlıyor. Halit'in eski eşi Zerrin de harekete geçiyor. Halit ve Leyla arasında ise romantik anlar yaşanıyor. Nadir'in "Leyla ile birlikte olduğunu biliyorum" sözleri üzerine Halit donup kalıyor. İşte Yasak Elma 66. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 65. son bölümü 20 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'nın 66. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma'nın 27 Ocak Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

"HALİT, LEYLA'YA EV AÇMIŞ"

Leyla'nın evine giden Şahika, evin Halit'in olduğunu öğreniyor. Nadir ile buluşan Şahika, "Halit Leyla'ya ev açmış' diyerek ilişkiyi açıklıyor. Diğer yandan ise Halit'in eski eşi Ender ve Yıldız, birbirlerinden habersiz şekilde Leyla'yı takip ettirmeye başlıyor. Halit'in ilk eşi olan Zerrin de Leyla'dan şüpheleniyor. Nadir ise, Şahika'dan aldığı bilgilerle düşmanı Halit'in karşısına çıkarak, Leyla ile ilişkisini bildiğini söylüyor

YASAK ELMA SON BÖLÜM KONUSU

Yıldız, Leyla’yı kovdurmanın yolunu bulduğunu sanırken, Leyla’nın beklenmedik hamlesiyle neye uğradığını şaşırır. Yıldız kendince yeni yöntemler bulmanın peşine düşer. Şahika bir taraftan Leyla’yı hedefine hazırlarken, diğer taraftan Yiğit’le yeniden yakınlaşma yolları arar.


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