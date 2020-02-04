Yasak Elma 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız ve Leyla'nın Halit kavgası: Benim kocamı ayarttı! Yasak Elma 67. son bölüm izle!

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 67. son bölümüyle 3 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'nın 68. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma'nın 10 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde Halit ve Yıldız arasında ipler kopuyor.

YASAK ELMA'DA YILDIZ EVİ TERK EDİYOR

Yasak Elma yeni bölüm fragmanında, kocası Halit'i Leyla ile yakalayan Yıldız çıldırıyor. Yıldız, "Ben ve Halitcan bu akşam bu evden gidiyoruz. Senin yüzünden çocuk babasız büyüyecek" diye bağırarak evi terk ediyor. Halit'in eski eşleri Ender ve Zerrin'den olan çocukları ise Yıldız'ı destekleyerek babalarını suçluyorlar. Evden gidince Ender'in kapısını çalan Yıldız ise yeni bir plan yapıyor. Ender'in planıyla Yıldız, 'Sen misin benim kocamı ayartan' diye bağırarak herkesin ortasında Leyla'ya saldırıyor. Kavgayı ayırmak isteyen Halit'e ise "Sevgilini gel al benim elimden" sözleriyle tepki gösteriyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit’in Leyla ile olan ilişkisi tüm hızla devam ederken, Halit davranışları yüzünden dikkat çekmeye devam eder. Halit’in hareketlerinden şüphelenen Zerrin’in Ender’i uyarması bombanın fitilini ateşler. Yıldız tam rahata erdiğini sandığı sırada hayatı bir anda altüst olacaktır.



