Yasak Elma 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Can Nergis, Mert rolü ortalığı karıştıracak! Yasak Elma 73. son bölüm izle!

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma 73. son bölümüyle 16 Mart Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Yasak Elma'nın 23 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 74. yeni bölümünde, Can Nergis'in canlandırdığı Mert'in kararları ortalığı karıştıracak.

Kerim’in (Gökhan Alkan) üniversiteden sınıf arkadaşı ve ortağı olarak izleyici karşısına çıkacak. Espirili ve zeki bir karakter olan Mert, Kerim’le birlikte Argun’ların hayatına girince, onun da hayatı etkilenecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit, Şahika’yı yenebilmek için bir intikam planı yapar. Lila ve Erim babalarına destek olmak için ellerinden geleni yaparken Zehra yeni düzene uyum sağlamakta zorlanır. Yıldız ve Kerim yakınlığı başlarken, beklenmedik sürprizlerle yüzleşeceklerdir. Şahika ise Ender’den tamamen kurtulmak için yeni bir oyunun içindedir.

