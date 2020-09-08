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Yasak Elma 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halit Yıldız'a aşık olan kişiyi öğreniyor! Yasak Elma son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 08.09.2020 02:11 | Son Güncelleme

Fox TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma 4. sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Yasak Elma 75. son bölümde Halit eski eşi Yıldız'a yeniden evlilik teklif etti. Yasak Elma'nın 76. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Şahika, Ender'in Kaya'dan sakladığı sırrı ortaya çıkartıyor. Halit ise Kerim'in Yıldız'ın peşinde olduğunu öğreniyor. İşte Yasak Elma 76. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 4. sezonu ile ekranlara döndü. Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'nın 14 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 76. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

ŞAHİKA, ENDER'İN SIRRINI ORTAYA ÇIKARIYOR

Yasak Elma yeni bölüm fragmanında, Şahika'nın Ender'in Kaya'dan sakladığı sırrı açığa çıkarması dikkat çekiyor. Şahika, "Ben mi yalancıyım yoksa bu holdingin yüzde 10 hissesine sahip olduğun halde bunu abimden saklayan sen mi?" sözleriyle Ender'i köşeye sıkıştırıyor. Ender'in kendisinden sakladığı sırrı öğrenen Kaya ise rest çekiyor.

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Diğer yandan Halit ise eski eşi Yıldız'ın peşinde olan kişinin Kerim olduğunu öğreniyor.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit’in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür.

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Halit’in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız’ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir.

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Ancak Yıldız’ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir.

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