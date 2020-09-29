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Yasak Elma 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender'e Kaya darbesi! Yasak Elma 78. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 29.09.2020 02:05 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 78. son bölümüyle Fox TV'de ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Ender'in Kaya'ya söylediği yalanın ortaya çıkması Şahika'ya yaradı. Kaya, Ender'den ayrıldı. Yasak Elma'nın 79. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Yıldız, Ender'in yeniden Kaya ile birlikte olabilmesi için plan yapıyor. Ancak Kaya'nın otel odasına giden Ender ise gördüğü manzarayla şok yaşıyor. İşte Yasak Elma 79. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 4. sezon 4. bölümüyle 28 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'nın 5 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 79. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.
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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender’in Kaya’ya söylediği yalanın ortaya çıkması, Şahika’nın ekmeğine yağ sürer.

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Kaya ve Ender’i ayırmak için planına Yiğit’i de alet eder.
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Yıldız’ın yalıya taşındığı gece Halit’in Kerim’i çağırması, Halit ve Yıldız’ın arasında gerginliğe sebep olur.
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