Yasak Elma 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender'e Kaya darbesi! Yasak Elma 78. son bölüm izle

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 4. sezon 4. bölümüyle 28 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'nın 5 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 79. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.



YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender’in Kaya’ya söylediği yalanın ortaya çıkması, Şahika’nın ekmeğine yağ sürer.

Kaya ve Ender’i ayırmak için planına Yiğit’i de alet eder.



Yıldız’ın yalıya taşındığı gece Halit’in Kerim’i çağırması, Halit ve Yıldız’ın arasında gerginliğe sebep olur.



